Рождественские фильмы часто пересматривают год за годом, и именно поэтому в них легко пропустить детали. Среди наряженных елок, праздничной суеты и знакомых актеров иногда мелькают лица, которых там совсем не ожидаешь увидеть. В этих коротких эпизодах появляются звезды, музыканты и даже политики — и именно такие камео делают любимое рождественское кино еще интереснее при повторном просмотре.
Питер Биллингсли
Американский актер Питер Биллингсли широко известен западной публике благодаря семейной комедии «Рождественская история», в которой он играет главного героя — незадачливого мальчика по имени Ральфи. Фильм относится к категории традиционно просматриваемых во время рождественских праздников и хорошо знаком зрителям.
Непреходящую популярность Биллингсли и стойкую ассоциацию его образа с праздниками использовал режиссер Джон Фавро, предоставив актеру камео в своей комедии «Эльф» с Уиллом Ферреллом. Питер Биллингсли играет в ней старшего эльфа Мин-Мина, который контролирует выполнение плана по подаркам. В отличие от остальных помощников Санты, Мин-Мин носит очки, бывшие частью образа Ральфи.
Джон Кэнди
Канадский комик, сценарист и продюсер Джон Кэнди прожил всего 43 года, но запомнился зрителям благодаря тонкому чувству юмора и забавной внешности. Кэнди часто выступал в жанре стендапа с пародиями на известных личностей. Также он успел сыграть в нескольких десятках фильмов, преимущественно в эпизодических ролях.
Одна из самых известных его работ — роль Бака Рассела в фильме «Дядюшка Бак», благодаря которому мир узнал о таланте малолетнего Маколея Калкина. И это, вероятно, надоумило режиссера Криса Коламбуса сделать камео с Джоном Кэнди в «Один дома». Кэнди играет неловкого руководителя ансамбля исполнителей польки, которые подвозят мать главного героя Кейт (Кэтрин О’Хара), когда ей не удается раздобыть билет на самолет.
Дональд Трамп
Действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп также появился на экране вместе с персонажем Калкина. Но произошло это во второй части «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке». Трамп появляется в фильме на пару секунд, чтобы подсказать дорогу Кевину в отеле «Плаза».
Несмотря на то, что до восшествия на пост президента Трампу оставалось еще 26 лет, уже тогда он был хорошо знаком американской публике. Будущий глава США слыл эксцентричным миллионером был завсегдатаем светской хроники и демонстрировал интерес к публичной славе.
Майлз Дэвис
Джазовый трубач Майлз Дэвис оказал невообразимое влияние на развитие джаза во второй половине XX века. Начиная с сороковых годов он неизменно находился в авангарде джазовой музыки, вплоть до смерти в 1991 году. А за три года до этого знаменитый музыкант, обладатель восьми премий «Грэмми», записавший более сотни различных альбомов, появился в комедийной драме «Новая рождественская сказка».
Главный герой, циничный, расчетливый телепродюсер Фрэнк Кросс, которого играет Билл Мюррей, запускает собственное праздничное шоу. Раздраженный после разговора с боссом, он выходит из офиса, и проходит мимо уличного джаз-бэнда с Майлзом Дэвисом на переднем плане. Именно им герой Мюррея бросает фразу: «Эй, ребята, вы хоть в ноты-то попадаете?»
Стивен Тайлер
Музыканты нередко появляются в камео. Не стал исключением и бессменный лидер группы Aerosmith Стивен Тайлер. Но он решил пойти еще дальше и появился в мультипликационном фильме.
Речь идет о семейном фэнтези «Полярный экспресс», снятом именитым режиссером Робертом Земекисом. Свой фильм он создавал с помощью технологии захвата движений, что позволяло переносить характерные мимику и жесты актеров в мультфильм. Помимо Тома Хэнкса, сыгравшего в картине шестерых персонажей, в ней появился и Стив Тайлер. Он исполнил привычную для себя роль фронтмена эльфийской рок-группы, играющей на празднике по случаю отбытия Санты.