Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

От Дональда Трампа до Стивена Тайлера: 5 неожиданных камео звезд в рождественских фильмах

Редкая знаменитость откажется мелькнуть на пару секунд в рождественском фильме. Собрали пять известных людей, появлявшихся на экране в камео
Владимир Белозеров
Автор Кино Mail
Дональд Трамп в фильме Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке
Дональд Трамп в фильме «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке»

Рождественские фильмы часто пересматривают год за годом, и именно поэтому в них легко пропустить детали. Среди наряженных елок, праздничной суеты и знакомых актеров иногда мелькают лица, которых там совсем не ожидаешь увидеть. В этих коротких эпизодах появляются звезды, музыканты и даже политики — и именно такие камео делают любимое рождественское кино еще интереснее при повторном просмотре.

Питер Биллингсли

Питер Биллингсли в фильме Эльф
Питер Биллингсли в фильме «Эльф»

Американский актер Питер Биллингсли широко известен западной публике благодаря семейной комедии «Рождественская история», в которой он играет главного героя — незадачливого мальчика по имени Ральфи. Фильм относится к категории традиционно просматриваемых во время рождественских праздников и хорошо знаком зрителям.

Непреходящую популярность Биллингсли и стойкую ассоциацию его образа с праздниками использовал режиссер Джон Фавро, предоставив актеру камео в своей комедии «Эльф» с Уиллом Ферреллом. Питер Биллингсли играет в ней старшего эльфа Мин-Мина, который контролирует выполнение плана по подаркам. В отличие от остальных помощников Санты, Мин-Мин носит очки, бывшие частью образа Ральфи.

Джон Кэнди

Джон Кэнди в фильме Один дома
Джон Кэнди в фильме «Один дома»

Канадский комик, сценарист и продюсер Джон Кэнди прожил всего 43 года, но запомнился зрителям благодаря тонкому чувству юмора и забавной внешности. Кэнди часто выступал в жанре стендапа с пародиями на известных личностей. Также он успел сыграть в нескольких десятках фильмов, преимущественно в эпизодических ролях.

Одна из самых известных его работ — роль Бака Рассела в фильме «Дядюшка Бак», благодаря которому мир узнал о таланте малолетнего Маколея Калкина. И это, вероятно, надоумило режиссера Криса Коламбуса сделать камео с Джоном Кэнди в «Один дома». Кэнди играет неловкого руководителя ансамбля исполнителей польки, которые подвозят мать главного героя Кейт (Кэтрин О’Хара), когда ей не удается раздобыть билет на самолет.

Дональд Трамп

Кадр из фильма Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке
Кадр из фильма «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке»

Действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп также появился на экране вместе с персонажем Калкина. Но произошло это во второй части «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке». Трамп появляется в фильме на пару секунд, чтобы подсказать дорогу Кевину в отеле «Плаза».

Несмотря на то, что до восшествия на пост президента Трампу оставалось еще 26 лет, уже тогда он был хорошо знаком американской публике. Будущий глава США слыл эксцентричным миллионером был завсегдатаем светской хроники и демонстрировал интерес к публичной славе.

Майлз Дэвис

Майлз Дэвис в фильме Новая рождественская сказка
Майлз Дэвис в фильме «Новая рождественская сказка»

Джазовый трубач Майлз Дэвис оказал невообразимое влияние на развитие джаза во второй половине XX века. Начиная с сороковых годов он неизменно находился в авангарде джазовой музыки, вплоть до смерти в 1991 году. А за три года до этого знаменитый музыкант, обладатель восьми премий «Грэмми», записавший более сотни различных альбомов, появился в комедийной драме «Новая рождественская сказка».

Главный герой, циничный, расчетливый телепродюсер Фрэнк Кросс, которого играет Билл Мюррей, запускает собственное праздничное шоу. Раздраженный после разговора с боссом, он выходит из офиса, и проходит мимо уличного джаз-бэнда с Майлзом Дэвисом на переднем плане. Именно им герой Мюррея бросает фразу: «Эй, ребята, вы хоть в ноты-то попадаете?»

Стивен Тайлер

Стивен Тайлер в мультфильме Полярный экспресс
Стивен Тайлер в мультфильме «Полярный экспресс»

Музыканты нередко появляются в камео. Не стал исключением и бессменный лидер группы Aerosmith Стивен Тайлер. Но он решил пойти еще дальше и появился в мультипликационном фильме.

Речь идет о семейном фэнтези «Полярный экспресс», снятом именитым режиссером Робертом Земекисом. Свой фильм он создавал с помощью технологии захвата движений, что позволяло переносить характерные мимику и жесты актеров в мультфильм. Помимо Тома Хэнкса, сыгравшего в картине шестерых персонажей, в ней появился и Стив Тайлер. Он исполнил привычную для себя роль фронтмена эльфийской рок-группы, играющей на празднике по случаю отбытия Санты.