Рождественские фильмы часто пересматривают год за годом, и именно поэтому в них легко пропустить детали. Среди наряженных елок, праздничной суеты и знакомых актеров иногда мелькают лица, которых там совсем не ожидаешь увидеть. В этих коротких эпизодах появляются звезды, музыканты и даже политики — и именно такие камео делают любимое рождественское кино еще интереснее при повторном просмотре.