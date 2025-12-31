Финал фильма разворачивается на двух эмоциональных уровнях. Сначала мы видим завершение личной арки Спайка. Потеряв мать и получив от доктора Келсона жестокий урок о принятии неизбежного, он возвращается в свою общину на остров, но не для того, чтобы остаться. Он оставляет отцу спасенную им новорожденную девочку — ребенка, рожденного зараженной, но здорового, что является ключевым символом надежды. В записке Спайк просит назвать ее Айлой, в честь матери, и признается, что отправляется искать место, «откуда не будет видно море». Этот уход — его взросление, разрыв с прошлым и островом-крепостью, который стал для него тюрьмой.