Дон Харрис (Роберт Карлайл) — трагический и глубоко виновный антигерой. Его малодушие в первой сцене, где он бросает жену на растерзание зараженным, становится первопричиной всех последующих бед. Встретив выжившую супругу, он в порыве вины и отчаяния целует ее, сам заражается и, превратившись в зомби, убивает ее и запускает цепную реакцию нового апокалипсиса. Его путь заканчивается в лондонском метро, где он, уже как безжалостный монстр, нападает на собственных детей. Смерть от руки дочери Тэмми — это закономерный и символичный финал, акт освобождения детей от груза предательства отца.