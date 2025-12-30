Швыдкой: Россия не должна копировать зарубежные кинематографические модели

«[Празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне] дало импульс для обращения к великим советским произведениям, созданным в разные годы, начиная с таких выдающихся фильмов, как “Летят журавли”, “Баллада о солдате”, “Освобождение”, “Иваново детство”. Юбилеи В. Бондарева, Б. Васильева, В. Быкова, В. Астафьева, Б. Окуджавы предшествовали этому событию, что выдвинуло военную прозу в лидеры чтения. В то же время очевидны современные попытки создать фильмы о Великой Отечественной войне. Нам важно делать национальное кино, а не копировать пусть самые великие зарубежные кинематографические модели, будь то американские или европейские, заботясь о кассе. Лучшие советские кинорежиссеры не думали о создании блокбастеров», — отметил он.