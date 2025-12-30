Катерина Шпица о потере ребенка: «Естественный отбор»

Актриса Катерина Шпица призналась в подкасте «Переговорка», что потеряла ребенка в 2025 году.
«Природа распорядилась по-своему. Была хромосомная ошибка при делении клеток, от которой никто не застрахован, даже очень молодые пары. Это и есть естественный отбор», — поделилась артистка.
Знаменитость рассказала, что потеря ребенка стала для нее трагедией. Она чувствовала вину, панику и отчаяние. Спустя время артистка смирилась с потерей. Она осознала, что ошибки в «естественном отборе» случаются.
Сейчас звезда снова ждет ребенка. Она раскрыла свою беременность в декабре. Артистка записала юмористический ролик с мужем Русланом Пановым в костюмах Деда Мороза и Снегурочки. Они станцевали под песню мультфильма «Ну, погоди!» «Расскажи, Снегурочка, где была?». В конце ролика Шпица сняла с себя наряд и показала округлившийся живот.
В комментариях поклонники поздравили звезду с будущим пополнением в семье. Для пары ребенок станет первым общим, а для артистки — вторым. Шпица воспитывает 13-летнего сына от каскадера Константина Адаева.
Ранее Катерина Шпица рассказала о необычном знакомстве с первым мужем.