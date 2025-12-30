Катерина Шпица о потере ребенка: «Естественный отбор»

Сейчас звезда снова ждет ребенка. Она раскрыла свою беременность в декабре. Артистка записала юмористический ролик с мужем Русланом Пановым в костюмах Деда Мороза и Снегурочки. Они станцевали под песню мультфильма «Ну, погоди!» «Расскажи, Снегурочка, где была?». В конце ролика Шпица сняла с себя наряд и показала округлившийся живот.