Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Где снимали фильм «Реальная любовь»: рождественская география киносказки

Чтобы узнать, где снимали фильм «Реальная любовь», нужно отправиться в виртуальное путешествие по нарядному предрождественскому Лондону и за его пределы
Никита Шабанов
Автор Кино Mail
Кадр из фильма Реальная любовь
Кадр из фильма «Реальная любовь»

Где снимали фильм «Реальная любовь», интересно каждому, кто хоть раз пересматривал эту историю о переплетении человеческих судеб в канун Рождества. Фильм-антология режиссера Ричарда Кертиса, объединивший десять любовных линий, является не только гимном самым разным проявлениям этого чувства, но и настоящей одой Лондону. Съемки проходили в разных уголках Великобритании и Франции, однако именно британская столица, украшенная гирляндами и наполненная предпраздничной суетой, стала главным декоративным и эмоциональным фоном для историй о премьер-министрах, влюбленных писателях, рок-музыкантах и вдовцах. 

Места и локации, где снимали фильм «Реальная любовь»

Создатели фильма во главе с режиссером Ричардом Кертисом и художником-постановщиком Джимом Клэем проделали колоссальную работу, чтобы превратить реальные улицы и интерьеры в идеализированную, но такую узнаваемую рождественскую открытку. 

Ноттинг-Хилл, улица Сент-Лукс-Мьюз

Кадр из фильма Реальная любовь
Кадр из фильма «Реальная любовь»

На одной из типичных для Ноттинг-Хилла улочек с разноцветными таунхаусами, происходит, пожалуй, самое трогательное и немое признание в любви в истории кино. Марк (Эндрю Линкольн) с помощью серии картонных табличек объясняется Джулиет (Кира Найтли) прямо на пороге ее дома. Это место было выбрано не случайно: сам Ричард Кертис жил в Ноттинг-Хилле, хорошо знал и любил этот район, его уютную и камерную атмосферу. 

Часовня Гровенор и площадь Сомерсет-Хаус

Кадр из фильма Реальная любовь
Кадр из фильма «Реальная любовь»

Две эти центральные лондонские локации отвечали за атмосферу праздника и светской жизни. В величественной Часовне Гровенор в самом сердце Вестминстера была снята пышная свадьба, с которой и начинается фильм. А площадь Сомерсет-Хаус, чей двор зимой превращается в открытый каток, стала местом кульминационного рождественского свидания премьер-министра Дэвида (Хью Грант) и его сотрудницы Натали (Мартина МакКачон). Мерцающие огни гирлянд и лед под открытым небом создали идеальную сказочную декорацию для объяснения в любви.

Офис премьер-министра на Даунинг-стрит, 10

Кадр из фильма Реальная любовь
Кадр из фильма «Реальная любовь»

Хотя знаменитый танец Хью Гранта под песню Jump (For My Love) был снят не в реальной резиденции, а на студии «Шеппертон», интерьеры были достоверно воссозданы художником-постановщиком Джимом Клэем. Для внешних же кадров, включая прибытие кортежа, съемочная группа работала на реальной Даунинг-стрит. Сцены в кабинете премьер-министра, где он противостоит харизматичному американскому президенту (Билли Боб Торнтон), снимались в другом правительственном здании на Уайтхолле, что добавило сценам политического противостояния необходимой официальности и пафоса.

Универмаг Selfridges и аэропорт Хитроу

Кадр из фильма Реальная любовь
Кадр из фильма «Реальная любовь»

Эти локации олицетворяют предрождественскую суету и эмоции. Сцена, где Роуэн Эткинсон (Мистер Бин) с болезненной тщательностью упаковывает купленное украшение в универмаге Selfridges, стала одной из самых смешных в фильме. А финальные сцены всеобщих объятий и встреч были сняты в реальном терминале аэропорта Хитроу. Создателям удалось передать здесь искренний хаос и радость воссоединения близких людей в праздник, сделав аэропорт символом точки пересечения всех историй и эмоций.

Франция, коммуна Видобан и Марсель

Кадр из фильма Реальная любовь
Кадр из фильма «Реальная любовь»

Чтобы добавить контраста лондонской серости и суете, съемочная группа вывезла одну из сюжетных линий за границу. История писателя Джейми (Колин Ферт), который уезжает в уединенный дом у озера, чтобы забыть измену, снималась в живописной французской коммуне Видобан на Лазурном Берегу. А его финальное предложение руки и сердца португальской горничной Аурелии (Лусия Мониш) происходит в баре на набережной в Марселе. Эти солнечные, южные локации создали яркий визуальный и эмоциональный контраст, подчеркнув идею о том, что любовь может найти тебя в самом неожиданном месте на земле.

Интересные факты о фильме «Реальная любовь»

Кадр из фильма Реальная любовь
Кадр из фильма «Реальная любовь»

Создание этого рождественского фильма, который уже можно назвать классикой, было наполнено любопытными деталями, творческими решениями и случайностями, которые в итоге и сформировали его магию.

  • Ричард Кертис рискнул рассказать сразу десять параллельных историй, переплетая их подобно рождественским повестям Диккенса. Изначально из каждой сюжетной линии мог получиться отдельный сценарий, но смешение жанров (романтика, комедия, драма) и то, как истории дополняют друг друга, создало уникальную мозаику чувств.

  • Художники фильма использовали цветовую палитру для передачи эмоций. Например, дом вдовца Дэниела (Лиам Нисон) после смерти жены выполнен в кристально-белых тонах, символизирующих скорбь и чистоту. А на вернисаже в галерее доминируют фиолетовые оттенки, олицетворяющие творчество и провокацию (в кадре — работы реального французского фотографа Дэвида Беллемера).

  • Над фильмом работала команда друзей и давних коллег. Режиссер Ричард Кертис, композитор Ховард Гудолл и комик Роуэн Эткинсон были одногруппниками по колледжу Крайст-Черч в Оксфорде. Художник-постановщик Джим Клэй, воссоздавший интерьер Даунинг-стрит, позже получит BAFTA за работу над «Дитя человеческое».

  • На съемочной площадке работал художник Чарли Маккизи, который делал зарисовки угольным карандашом, документируя рабочий процесс. Эти скетчи стали уникальным архивным материалом, запечатлевшим момент создания классики.