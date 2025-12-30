Чтобы добавить контраста лондонской серости и суете, съемочная группа вывезла одну из сюжетных линий за границу. История писателя Джейми (Колин Ферт), который уезжает в уединенный дом у озера, чтобы забыть измену, снималась в живописной французской коммуне Видобан на Лазурном Берегу. А его финальное предложение руки и сердца португальской горничной Аурелии (Лусия Мониш) происходит в баре на набережной в Марселе. Эти солнечные, южные локации создали яркий визуальный и эмоциональный контраст, подчеркнув идею о том, что любовь может найти тебя в самом неожиданном месте на земле.