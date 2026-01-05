Так «Один дома 3» превратился в самостоятельный фильм, никак не связанный с предыдущими. Остальные ведущие артисты из двух первых частей также не принимали участия в съемках. Вместо них наняли других актеров, среди которых оказалась Хэвиленд Моррис (мать главного героя), ранее работавшая с Джоном Хьюзом, а также практически никому не известная Скарлетт Йоханссон в роли старшей сестры Алекса. Примечательно, что Моррис на самом деле рыжая, а темноволосую Йоханссон покрасили в рыжий специально для большего сходства с экранной матерью. Однако этот цвет так пришелся начинающей актрисе к лицу, что во многих своих последующих фильмах она щеголяет рыжими волосами.