Фильмы «Один дома» и «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке» прочно вошли в число кинолент, которые принято смотреть во время новогодних праздников, чего нельзя сказать о третьей части франшизы. Тем не менее, вышедшая в 1997 году семейная комедия «Один дома 3» заслуживает внимания любителей кино. Ведь даже исполнитель главной роли в первых двух частях Маколей Калкин назвал ее лучшей из продолжений, пусть и считает всю дальнейшую франшизу менее удачной, чем собственные работы.
В новую историю с новой командой
Как и в первых двух фильмах, автором сценария выступил Джон Хьюз. После успеха «Один дома» он подписал контракт со студией 20th Century Fox еще на пять сценариев, последним из которых стал «Один дома 3». Хьюз стал единственным ключевым членом команды, который сохранил свою позицию. В кресле режиссера вместо Криса Коламбуса оказался Раджа Госнелл, работавший над первыми частями в качестве специалиста по монтажу. Также проект покинул Джон Уильямс. Вместо него композитором стал Ник Гленни-Смит, написавший музыку для таких фильмов как «Скала» и «Огонь из преисподней».
Первоначально предполагалось, что в новой части речь пойдет о подросшем Кевине МакКаллистере, которого вновь сыграет Калкин. Но актер, утомленный славой и нескончаемыми предложениями о работе, решил взять перерыв и ушел из творческой деятельности. Тогда продюсеры обратили внимание на младшего брата Маколея — Кирана Калкина, который в первых частях играл Фуллера МакКаллистера. Но тот отказался. В результате главную роль Алекса Пруитта получил восьмилетний Алекс Д. Линц, уже проявивший себя на съемках мелодрамы «Один прекрасный день».
Так «Один дома 3» превратился в самостоятельный фильм, никак не связанный с предыдущими. Остальные ведущие артисты из двух первых частей также не принимали участия в съемках. Вместо них наняли других актеров, среди которых оказалась Хэвиленд Моррис (мать главного героя), ранее работавшая с Джоном Хьюзом, а также практически никому не известная Скарлетт Йоханссон в роли старшей сестры Алекса. Примечательно, что Моррис на самом деле рыжая, а темноволосую Йоханссон покрасили в рыжий специально для большего сходства с экранной матерью. Однако этот цвет так пришелся начинающей актрисе к лицу, что во многих своих последующих фильмах она щеголяет рыжими волосами.
Милая рождественская комедия?
В отличие от остальных частей, действие которых разворачивается во время католического рождества, события «Один дома 3» происходят в начале января. А потому пропадает мотив грабителей, с которыми ранее боролся Кевин МакКаллистер. «Мокрые бандиты» в исполнении Джо Пеши и Дэниела Стерна планировали ограбить богатый дом, пока хозяева уехали на праздники. Теперь им на смену пришла более масштабная преступная группировка.
Четверо находящихся в международном розыске преступников похитили суперсекретную микросхему, которую спрятали в радиоуправляемой машинке. Далее, путем классического хода с перепутанными сумками, игрушка оказывается в руках у соседки Алекса, которая отдает ее мальчику в качестве платы за уборку снега. И теперь объектом охоты становится он. Это заметно подняло накал страстей и превратило добродушную комедию в настоящий шпионский боевик. Преступники используют сложное оборудование, хорошо замотивированы и на голову превосходят Гарри и Марва в плане дисциплины и сообразительности.
Это, однако, не мешает Алексу Пруитту ловить вторгшихся бандитов в разнообразные ловушки, которых в фильме значительно больше, чем в оригинальной картине. Более того, самодельные защитные системы стали куда более изощренными, а главный герой превратился из напуганного паренька в расчетливого восьмилетнего инженера-диверсанта, в одиночку противостоящего матерым профессионалам.
Уходящая натура
В конце фильма, показывая Алексу фотографию главаря бандитов Питера Бопре (Олек Крупа), агент ФБР упоминает, что ловит его уже семь лет. Именно столько прошло между выходами первой и третьей части франшизы. И эти годы, пожалуй, сделали максимум для того, чтобы фильмы были так непохожи друг на друга.
За это время зрители успели познакомиться с такими хитами как «Терминатор 2: судный день», «Титаник», «Парк Юрского периода» и другими. Сменились музыкальные стили, ушли в прошлое таксофоны, а им на смену появились мобильники. Мир стремительно шагал в XXI век. В нем больше не было места для обычного, не слишком послушного мальчика Кевина с его маленькими шалостями. И, откликаясь на требования эпохи, фильм стал более динамичным, слегка язвительным и более жестким, чем было принято ранее для семейных картин.
Впрочем, попытка подстроиться не удалась. «Один дома 3» стал последним фильмом серии, вышедшим на большом экране. Следующие части выпускались из расчета на трансляцию по ТВ, и успеха первых лент они не повторили.