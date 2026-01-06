Эта версия не отрицает, что Вернон и Петуния были далеко не ангелами, но вся их злоба и вредность усилились во стократ, когда им подкинули ребенка-крестраж. Десять лет жизни рядом с осколком темной магии превратили их в монстров, неспособных проявить элементарную заботу. Кроме того, когда Гарри приезжает к ним все реже, мы видим, что они будто изменились и стали спокойнее. Если эта теория верна, то эти люди даже заслуживают сочувствия за то, что выдержали такое испытание и не сошли с ума.