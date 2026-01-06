Вселенная Джоан Роулинг настолько огромна, что можно бесконечно находить новые смыслы даже там, где они не закладывались. Это настоящее раздолье для любителей предлагать альтернативные трактовки любимого сюжета. Некоторые из них кажутся абсурдными. Другие столь логичны, что при пересмотре волей-неволей начинаешь воспринимать увиденное совсем иначе. Традиционно новогодние праздники — время, когда можно снова окунуться в мир магии. Чтобы этот раз вышел особенным, мы собрали самые неочевидные теории. Приготовьтесь, они могут навсегда изменить ваше отношение к культовым героям.
Миссис Норрис — жена Филча
Начнем с далеко не самой шокирующей версии, которая наверняка возникала в голове у каждого второго зрителя. Что если кошка смотрителя Хогвартса Аргуса Филча (Дэвид Брэдли) на самом деле его жена миссис Норрис? Филч невероятно привязан к животному. Оно следует за ним повсюду, помогает ловить нарушителей. Конечно, в кино нередко попадаются грубые персонажи, которые проявляют слабость перед питомцами. Но чтоб настолько?
По этой легенде миссис Норрис вероятно стала жертвой неудачного заклинания или проклятия, которое навсегда изменило ее облик. Это объясняет и необычный интеллект кошки: она может видеть даже того, кто носит мантию невидимку, и находить студентов в самых потайных местах.
Хагрид — Пожиратель Смерти под прикрытием
Опыт Северуса Снейпа (Алан Рикман) научил нас, что никогда нельзя быть уверенным наверняка, какой персонаж — положительный или отрицательный. Но даже так абсолютно невероятно, что самый добрый герой саги Рубеус Хагрид (Робби Колтрейн) не избежал подозрений в двойной игре. Казалось бы, причем здесь простой лесничий, милый полувеликан? Но ведь именно он привел Гарри в волшебный мир. Он постоянно оказывается рядом в трудные моменты, и через него герои узнают важную информацию. Все это натолкнуло поклонников на нелепую идею, что Хагрид докладывал Волан-де-Морту (Рэйф Файнс) о действиях Дамблдора (Ричард Харрис) и Гарри (Дэниэл Рэдклифф).
Рон — это Дамблдор
Одна из самых удивительных догадок гласит, что Рон Уизли (Руперт Гринт) — это молодой Альбус Дамблдор, отправившийся в прошлое. Прямо как Т-800 в «Терминаторе» или Марти Макфлай в «Назад в будущее». На эти мысли поклонников натолкнули поразительные сходства директора Хогвартса и ученика: оба любят сладости, великолепно играют в шахматы, а главное — в молодости у Дамблдора тоже были рыжие волосы. И, кстати, он всегда понимает Рона чуть ли не лучше всех, хотя общался с ним по минимуму.
Здесь возникает разумный вопрос: «Зачем?». Якобы Альбус использовал маховик времени, чтобы вернуться назад и помочь Гарри победить Волан-де-Морта. Еще одна параллель: в шахматной партии в «Гарри Поттер и философский камень» Рон играет не только роль коня, но и короля — ту же, что была у Дамблдора в большой войне.
Джинни приворожила Гарри
Многие фанаты до сих пор считают, что Гарри должен был быть с Гермионой (Эмма Уотсон). Кроме того, удивляет насколько внезапно Поттер влюбился в Джинни (Бонни Райт). Годами он видел в ней только младшую сестру братьев Уизли, с которыми общался значительно больше. Да, он вытащил ее из логова Василиска, но почему начал испытывать романтические чувства спустя столько лет? Еще интереснее, что их отношения завязались ровно в тот момент, когда близнецы Уизли активно продавали приворотные зелья.
Джинни могла использовать его, чтобы завоевать внимание самого популярного мальчика в школе волшебства. Не забываем, что он еще и обладал большим наследством, в то время как она родом из бедной семьи.
Сомнения вызывает тот факт, что действие этого средства очень сильное. Вспомните, в какое безумие впал Рон. У Гарри все же этого не было, к тому же большое количество времени они с Джинни проводили далеко друг от друга. Так что зря все так набросились на девушку.
Дурсли такие злые, потому что Гарри — крестраж
Семейство Дурслей точно претендует на звание одного из самых неприятных в истории кино. Их жестокое отношение к Гарри видится просто аномальным. Но после выхода «Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть I» появилось неожиданное объяснение их поведению. Дело в том, что крестражи очень негативно влияют на людей, а Гарри, как выяснилось, был именно крестражем. Если медальон Слизерина превратил доброго Рона в параноика, то представьте какой эффект на обычных людей может оказать частица души Волан-де-Морта.
Эта версия не отрицает, что Вернон и Петуния были далеко не ангелами, но вся их злоба и вредность усилились во стократ, когда им подкинули ребенка-крестраж. Десять лет жизни рядом с осколком темной магии превратили их в монстров, неспособных проявить элементарную заботу. Кроме того, когда Гарри приезжает к ним все реже, мы видим, что они будто изменились и стали спокойнее. Если эта теория верна, то эти люди даже заслуживают сочувствия за то, что выдержали такое испытание и не сошли с ума.