Николас Кейдж — одна из самых одиозных фигур Голливуда. Многочисленные скандалы. Бракоразводные процессы и баснословные траты, чуть не приведшие к разорению. Съемки в откровенно плохом кино в пугающем количестве. Все это сделало его имя нарицательным. Но мало кто усомнится, что перед нами один из самых уникальных творцов в истории.
Несколько лет назад вышла картина, чье название максимально емко характеризует его путь — «Невыносимая тяжесть огромного таланта». Сейчас человек, который умудрился стать мемом и повлиять на тысячи людей, реанимирует свою карьеру. Однако истинную славу ему принесли работы на стыке веков. По случаю его дня рождения вспоминаем лучшие из них.
«Медовый месяц в Лас-Вегасе»
Кажется, нет жанра, который бы Кейдж проигнорировал. Не обошел он стороной даже ромкомы. По сюжету «Медового месяца в Лас-Вегасе» Джек Сингер дает своей матери слово: никогда не женится. Но для девушки Бетси (Сара Джессика Паркер) он делает исключение, и они отправляются в «Город грехов». Вот только перед тем как узаконить отношения, он проигрывает ее на один уикенд профессиональному игроку (Джеймс Каан). Разумеется, одними выходными дело не ограничивается, и Джек бросается за возлюбленной в погоню, полную нелепостей.
За эту роль актера номинировали на «Золотой глобус». Если вам кажется, что Кейдж не смешной, то вот вам отличная возможность передумать. Уж сцена с летающими Элвисами вряд ли не вызовет хохота.
«Покидая Лас-Вегас»
Триумфальный перформанс и для большинства главный фильм в его карьере — «Покидая Лас-Вегас». Бэн Сандерсон — сценарист-алкоголик, потерявший семью и работу. После этого он решает, что ему ничего не остается, кроме как рвануть в Лас-Вегас и упиться до смерти. Там он встречает проститутку Сэру (Элизабет Шу), такую же пропащую душу, как и он. С этого момента начинается история отношений, которая одновременно трогает откровенностью и поражает болью. Фильм сняли всего за 28 дней с минимальным бюджетом в 3,6 миллиона долларов, но эта камерность сыграла только на руку.
За роль Сандерсона Кейдж удостоился «Оскара», «Золотого глобуса» и получил множество других наград. Для подготовки он посещал собрания анонимных алкоголиков. А чтобы ощутить физическое состояние своего персонажа, выпивал на камеру по несколько бутылок спиртного. Такими методами пару раз он чуть не довел себя до изнеможения, но это точно того стоило. Критик Роджер Эберт назвал перформанс «одним из лучших выступлений девяностых».
«Скала»
Именно с боевика «Скала» начался длинный путь героя нашего материала в экшн-проектах. У Майкла Бэя он сыграл химика ФБР Стэнли Гудспида, которого отправляют на остров Алькатрас, захваченный террористами под предводительством генерала Хаммела (Эд Харрис). Вместе с бывшим британским шпионом (Шон Коннери) они должны предотвратить катастрофу.
В отличие от своего напарника Гудспид не супергерой, а ботаник, который вынужден стать храбрецом. По своей природе он обычный человек, попавший в экстремальные обстоятельства. Именно такой контраст с брутальным и уверенным в себе Коннери породил каноничный дуэт. Фильм собрал более 335 миллионов долларов в прокате, став одним из главных хитов сезона.
«Без лица»
Сейчас выход такого боевика, как «Без лица» практически невозможно представить. Только вдумайтесь: чтобы предотвратить теракт, спецагент Шон Арчер (Джон Траволта) соглашается на экспериментальную операцию. Он временно получает лицо своего заклятого врага, террориста Кастора Троя (Николас Кейдж), который пребывает в коме. Вот только настоящий Трой приходит в себя, заставляет врачей «сделать» ему лицо Арчера и занимает его место в ФБР.
Кейджу пришлось играть сразу две роли — сначала психопата, а затем агента, притворяющегося им. Он так легко переключается между абсолютно разными амплуа, словно это чистка зубов (и так будет еще не раз). Сцены, где террорист пытается вести себя как законопослушный гражданин — верх мастерства. Несмотря на такую абсурдную завязку, проект Джона Ву добился огромного успеха, заработав более 245 миллионов.
«Адаптация»
Постмодернистская драма «Адаптация» от Спайка Джонса принесла Кейджу номинации на «Оскар», «Золотой глобус» и BAFTA. И снова сразу две роли в одном — реального сценариста Чарли Кауфмана и его брата-близнеца Дональда. Чарли пытается экранизировать книгу о похитителях орхидей, но погружается в творческий кризис. В то время как беззаботный Дональд легко готов сложить очередной банальный сюжет.
Важно понимать, что это два диаметрально разных персонажа — невротичный перфекционист и простодушный оптимист. Такое сложно воплотить, даже если не принимать во внимание технический аспект: Кейдж должен был постоянно играть с самим собой через технологию«разделенный экран». И, конечно, как в других работах за авторством Кауфмана здесь все построено на психологизмах и заигрываниях с альтернативной реальностью.
«Оружейный барон»
Криминальная драма 2005 года «Оружейный барон» рассказывает историю реального торговца оружием Юрия Орлова. Фильм Эндрю Никколы охватывает два десятилетия из его жизни — от мелкого дельца в Брайтон-Бич до одного из крупнейших поставщиков в мире, работающего с диктаторами и преступниками.
Кейдж создал противоречивый образ человека, который понимает аморальность того, чем занимается, но не может остановиться. Как всегда не обошлось без полного погружения в суть, для чего проводились консультации с настоящими торговцами оружием. Если вы не фанат милитаристского кино, то вас удивит как минимум открывающая сцена с описанием пути, который проделывает пуля от завода до жертвы. После чего Орлов выдает одну из лучших стартовых реплик как минимум в границах жанра. Фильм собрал всего 72 миллиона при бюджете в 50, но со временем обрел большое число поклонников.