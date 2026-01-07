Триумфальный перформанс и для большинства главный фильм в его карьере — «Покидая Лас-Вегас». Бэн Сандерсон — сценарист-алкоголик, потерявший семью и работу. После этого он решает, что ему ничего не остается, кроме как рвануть в Лас-Вегас и упиться до смерти. Там он встречает проститутку Сэру (Элизабет Шу), такую же пропащую душу, как и он. С этого момента начинается история отношений, которая одновременно трогает откровенностью и поражает болью. Фильм сняли всего за 28 дней с минимальным бюджетом в 3,6 миллиона долларов, но эта камерность сыграла только на руку.