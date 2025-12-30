Идрису Эльбе присвоили рыцарский титул

Орден Британской империи был учрежден в 1917 году королем Георгом V — прадедом нынешнего монарха Карла III. Всего существует пять степеней этой награды. Низшей является звание кавалера ордена Британской империи, далее следуют офицеры ордена, затем — командоры, после — рыцари и дамы-командоры и, наконец, рыцари и дамы Большого креста. Две последние категории автоматически наделяют своих обладателей рыцарскими титулами и почетной приставкой «сэр» (у мужчин) и «дама» (у женщин).