Идрису Эльбе присвоили рыцарский титул

ЛОНДОН, 30 декабря. /ТАСС/. Британский актер Идрис Эльба, известный по сериалам «Прослушка» (The Wire, 2002−2008) и «Лютер» (Luther, 2010−2019), удостоился рыцарского титула. Новогодний список лауреатов государственных наград был размещен на сайте правительства Великобритании.
53-летнему Эльбе был присвоен почетный титул за общественную деятельность по борьбе с преступностью среди молодежи. В свою очередь актриса Синтия Эриво, номинированная на премию «Оскар» за роль в фильме «Злая: Сказка о ведьме Запада» (Wicked: Part I, 2024), стала кавалером ордена Британской империи. Писатель Ричард Осман, прославившийся благодаря детективной серии «Клуб убийств по четвергам», был произведен в офицеры ордена Британской империи.
Всего список состоит из почти 1,2 тыс. фамилий. В частности, в нем фигурируют футболистки сборной Англии, победившей на чемпионате Европы минувшим летом, в том числе капитан команды Лия Уильямсон, которая стала командором ордена Британской империи. Такого же звания удостоился исполнительный директор сети супермаркетов Sainsbury’s Саймон Робертс.
Самым молодым лауреатом стал 20-летний чемпион Олимпийских игр 2024 года в многоборье Тоби Робертс, который получил звание кавалера ордена Британской империи. Самым возрастным фигурантом списка оказался 102-летний тренер по дзюдо Джон Хирн, награжденный медалью ордена Британской империи за «служение обществу».
Орден Британской империи был учрежден в 1917 году королем Георгом V — прадедом нынешнего монарха Карла III. Всего существует пять степеней этой награды. Низшей является звание кавалера ордена Британской империи, далее следуют офицеры ордена, затем — командоры, после — рыцари и дамы-командоры и, наконец, рыцари и дамы Большого креста. Две последние категории автоматически наделяют своих обладателей рыцарскими титулами и почетной приставкой «сэр» (у мужчин) и «дама» (у женщин).