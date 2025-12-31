Ричмонд
Не только Ганнибал Лектер: заметные роли Энтони Хопкинса, которые вы могли пропустить

31 декабря легендарному Энтони Хопкинсу исполняется 88 лет. Рассказываем о не самых популярных работах актера, которые доказывают его гениальность
Мария Серяпова
Автор Кино Mail
Энтони Хопкинс
Энтони ХопкинсИсточник: Legion-Media

Большинству зрителей Энтони Хопкинс известен прежде всего как исполнитель роли серийного убийцы-каннибала доктора Ганнибала Лектера из «Молчания ягнят». Этот образ навсегда вошел в историю кинематографа и принес актеру первую статуэтку «Оскар». Однако за свою грандиозную карьеру, длящуюся более шестидесяти лет, он подарил зрителям множество ярких и глубоких персонажей: от Квазимодо до Фрейда, от Пикассо до Ван Хельсинга. Что особенно радует — даже в почтенном возрасте Хопкинс продолжает сниматься и демонстрирует запредельный уровень мастерства.

«Человек-слон»

Энтони Хопкинс в фильме Человек-слон
Энтони Хопкинс в фильме «Человек-слон»

Драма Дэвида Линча рассказывает реальную историю Джозефа Меррика (Джон Херт) — человека с тяжелейшими физическими деформациями, проживавшего в викторианской Англии. Хотя жизнью это совсем не назовешь. Меррик влачет унизительное существования в балагане уродцев, и никто не признает в нем человека. Кроме персонажа Хопкинса — доктора Фредерика Тривза, хирурга, который увозит Джозефа в свою больницу. Там он узнает, что перед ним не ошибка природы, а личность, способная чувствовать и мыслить.

Тривз единственный, кто не просто проявляет сострадание, но и старается относиться к Меррику на равных. Он приглашает его к себе домой, знакомит с супругой и коллегами. Постепенно его забота перерастает в настоящую дружбу. «Человек-слон» — это пронзительное кино, полное щемящих сцен, горестных слез и надежды, что когда-то Джозеф сумеет воссоединиться с матерью, а окружающие изменят к нему свое отношение. Амплуа благородного доктора принесла Хопкинсу номинацию на премию BAFTA, а фильм выдвигался на «Оскар» в восьми категориях.

«Никсон»

Энтони Хопкинс в фильме Никсон
Энтони Хопкинс в фильме «Никсон»

Кто может снять биографическую драму так же масштабно, как Оливер Стоун и кто способен столь подробно воплотить образ Ричарда Никсона как не Энтони Хопкинс? Фильм «Никсон» охватывает весь путь 37-го президента США — от его детства до отставки после Уотергейтского скандала. Амбициозный, но при этом глубоко несчастный параноик — вот кого нам представил Командор Ордена Британской империи. 

Стоун не был бы собой, если бы для картины не опустошил все национальные архивы с документами, посвященными Никсону. Критики отмечали, что Хопкинсу удалось создать не карикатуру, а объемный портрет. Как итог: номинация на «Оскар» за лучшую мужскую роль.

«На исходе дня»

Энтони Хопкинс в фильме На исходе дня
Энтони Хопкинс в фильме «На исходе дня»

Как любой британский актер, Хопкинс хотя бы раз должен был сыграть интеллигентного джентльмена с безупречными манерами. Среди нескольких таких работ можно выделить «На исходе дня» — экранизацию романа Кадзуо Исигуро. Это сюжет об упущенных возможностях и несбывшейся любви. Хопкинс исполнил Стивенса, образцового дворецкого английского поместья, который всего себя посвятил служению, подавляя собственные чувства.

Его герой медленно осознает, что преданность делу сначала бьет по поместью. Затем оборачивается и личной трагедией: он упускает любовь всей своей жизни, экономку мисс Кентон (Эмма Томпсон). Фильм получил 8 номинаций от киноакадемии, включая за «лучшую мужскую роль».

«Перелом»

Энтони Хопкинс в фильме Перелом
Энтони Хопкинс в фильме «Перелом»

Пора бы вспомнить, что в коллекции героя нашего материала немало отрицательных персонажей — в фильме «Перелом» один из них. В психологическом триллере Грегори Хоблита блестящий инженер Тед Кроуфорд совершает почти идеальное преступление. Кажется, что суд над ним будет самым легким в истории. Однако вскоре выясняется, что он спланировал все с невероятной точностью. Его действия не иначе как вызов всей правовой системе во главе с обвинителем (Райан Гослинг), которому по «счастливому» стечению обстоятельств осталось одно дело до повышения.

В очередной раз Хопкинс подтверждает мастерство в создании интеллектуальных злодеев. Кроуфорд — расчетливый манипулятор, который превращает все действие в шахматную партию, где у него несколько ходов форы. Чтобы погрузить нас в атмосферу напряженности, ему все также достаточно одного взгляда, интонации. Перед нами само зло, для которого это не более чем игра. Точно придется по вкусу любителям «Законопослушного гражданина».

«Хичкок»

Энтони Хопкинс в фильме Хичкок
Энтони Хопкинс в фильме «Хичкок»

Биографическая лента «Хичкок» Саши Джерваси рассказывает не весь творческий путь великого мастера, а берет во внимание конкретный период — создание легендарного триллера «Психо», который изменил жанр навсегда. Это один из самых трудных моментов в карьере Альфреда Хичкока, когда он боролся со студией за право снять картину по своему. Осложнялось дело и с финансовой точки зрения: отец саспенса никогда не отказывал себе в роскоши и загнал себя в ситуацию, когда его положение напрямую зависело от успеха новой картины.

Хопкинс не ограничился копированием манер и внешности режиссера (на что, к слову, ушло огромное количество грима). Он сделал главное: показал художника, который переживает кризис и борется со своими демонами. 

«Два папы»

Энтони Хопкинс и Джонатан Прайс в фильме Два Папы
Энтони Хопкинс и Джонатан Прайс в фильме «Два Папы»

Кулуары Ватикана не дают покоя современным режиссерам, и «Два папы» очередной тому пример. Но это не значит, что нужно пройти мимо этой работы. После проигрыша на конклаве кардинал-прогрессист Хорхе Бергольо (Джонатан Прайс) решает подать в отставку. Но прежде чем его отпустить консервативный Папа Бенедикт XVI (Энтони Хопкинс) пытается понять своего идейного оппонента. Так начинается серия невероятных диалогов, которые и составляют основу картины. 

Если вы хотите поприсутствовать на беседе двух грандиозных интеллектуалов, «Два папы» — то, что нужно. Эти разговоры полны откровений, сомнений и прекрасного юмора. И хотя в начале герои находятся в полярных точках, каждый диалог приближает их к крепкой дружбе. Ее итог определит, в каком направлении будет развиваться католическая церковь. За эту роль Хопкинс получил номинации на «Оскар», «Золотой глобус» и премию Гильдии киноактеров.

«Отец»

Энтони Хопкинс в фильме Отец
Энтони Хопкинс в фильме «Отец»

Через 30 лет после триумфа в «Молчании ягнят» Хопкинс выигрывает свой второй «Оскар». На момент съемок в «Отце» ему было 83 года, так что теперь он старейший обладатель награды киноакадемии за лучшую мужскую роль. Занятный факт: он настолько не верил в свою победу, что даже не приехал на церемонию.

В драме дебютанта Флориана Зеллера он играет своего тезку Энтони — пожилого мужчину, страдающего деменцией и постепенно теряющего связь с реальностью. Фильм снят с точки зрения героя, и зритель вместе с ним погружается в пугающий мир, где время, пространство и люди постоянно меняются.

Энтони одновременно трогательный и пугающий — то упрямый и агрессивный, то беспомощный как ребенок. Он считает, что с ним все в порядке, но в любую минуту может превратить жизнь окружающих в ад, от которого придет в ужас и сам.