Тривз единственный, кто не просто проявляет сострадание, но и старается относиться к Меррику на равных. Он приглашает его к себе домой, знакомит с супругой и коллегами. Постепенно его забота перерастает в настоящую дружбу. «Человек-слон» — это пронзительное кино, полное щемящих сцен, горестных слез и надежды, что когда-то Джозеф сумеет воссоединиться с матерью, а окружающие изменят к нему свое отношение. Амплуа благородного доктора принесла Хопкинсу номинацию на премию BAFTA, а фильм выдвигался на «Оскар» в восьми категориях.