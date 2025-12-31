Большинству зрителей Энтони Хопкинс известен прежде всего как исполнитель роли серийного убийцы-каннибала доктора Ганнибала Лектера из «Молчания ягнят». Этот образ навсегда вошел в историю кинематографа и принес актеру первую статуэтку «Оскар». Однако за свою грандиозную карьеру, длящуюся более шестидесяти лет, он подарил зрителям множество ярких и глубоких персонажей: от Квазимодо до Фрейда, от Пикассо до Ван Хельсинга. Что особенно радует — даже в почтенном возрасте Хопкинс продолжает сниматься и демонстрирует запредельный уровень мастерства.
«Человек-слон»
Драма Дэвида Линча рассказывает реальную историю Джозефа Меррика (Джон Херт) — человека с тяжелейшими физическими деформациями, проживавшего в викторианской Англии. Хотя жизнью это совсем не назовешь. Меррик влачет унизительное существования в балагане уродцев, и никто не признает в нем человека. Кроме персонажа Хопкинса — доктора Фредерика Тривза, хирурга, который увозит Джозефа в свою больницу. Там он узнает, что перед ним не ошибка природы, а личность, способная чувствовать и мыслить.
Тривз единственный, кто не просто проявляет сострадание, но и старается относиться к Меррику на равных. Он приглашает его к себе домой, знакомит с супругой и коллегами. Постепенно его забота перерастает в настоящую дружбу. «Человек-слон» — это пронзительное кино, полное щемящих сцен, горестных слез и надежды, что когда-то Джозеф сумеет воссоединиться с матерью, а окружающие изменят к нему свое отношение. Амплуа благородного доктора принесла Хопкинсу номинацию на премию BAFTA, а фильм выдвигался на «Оскар» в восьми категориях.
«Никсон»
Кто может снять биографическую драму так же масштабно, как Оливер Стоун и кто способен столь подробно воплотить образ Ричарда Никсона как не Энтони Хопкинс? Фильм «Никсон» охватывает весь путь 37-го президента США — от его детства до отставки после Уотергейтского скандала. Амбициозный, но при этом глубоко несчастный параноик — вот кого нам представил Командор Ордена Британской империи.
Стоун не был бы собой, если бы для картины не опустошил все национальные архивы с документами, посвященными Никсону. Критики отмечали, что Хопкинсу удалось создать не карикатуру, а объемный портрет. Как итог: номинация на «Оскар» за лучшую мужскую роль.
«На исходе дня»
Как любой британский актер, Хопкинс хотя бы раз должен был сыграть интеллигентного джентльмена с безупречными манерами. Среди нескольких таких работ можно выделить «На исходе дня» — экранизацию романа Кадзуо Исигуро. Это сюжет об упущенных возможностях и несбывшейся любви. Хопкинс исполнил Стивенса, образцового дворецкого английского поместья, который всего себя посвятил служению, подавляя собственные чувства.
Его герой медленно осознает, что преданность делу сначала бьет по поместью. Затем оборачивается и личной трагедией: он упускает любовь всей своей жизни, экономку мисс Кентон (Эмма Томпсон). Фильм получил 8 номинаций от киноакадемии, включая за «лучшую мужскую роль».
«Перелом»
Пора бы вспомнить, что в коллекции героя нашего материала немало отрицательных персонажей — в фильме «Перелом» один из них. В психологическом триллере Грегори Хоблита блестящий инженер Тед Кроуфорд совершает почти идеальное преступление. Кажется, что суд над ним будет самым легким в истории. Однако вскоре выясняется, что он спланировал все с невероятной точностью. Его действия не иначе как вызов всей правовой системе во главе с обвинителем (Райан Гослинг), которому по «счастливому» стечению обстоятельств осталось одно дело до повышения.
В очередной раз Хопкинс подтверждает мастерство в создании интеллектуальных злодеев. Кроуфорд — расчетливый манипулятор, который превращает все действие в шахматную партию, где у него несколько ходов форы. Чтобы погрузить нас в атмосферу напряженности, ему все также достаточно одного взгляда, интонации. Перед нами само зло, для которого это не более чем игра. Точно придется по вкусу любителям «Законопослушного гражданина».
«Хичкок»
Биографическая лента «Хичкок» Саши Джерваси рассказывает не весь творческий путь великого мастера, а берет во внимание конкретный период — создание легендарного триллера «Психо», который изменил жанр навсегда. Это один из самых трудных моментов в карьере Альфреда Хичкока, когда он боролся со студией за право снять картину по своему. Осложнялось дело и с финансовой точки зрения: отец саспенса никогда не отказывал себе в роскоши и загнал себя в ситуацию, когда его положение напрямую зависело от успеха новой картины.
Хопкинс не ограничился копированием манер и внешности режиссера (на что, к слову, ушло огромное количество грима). Он сделал главное: показал художника, который переживает кризис и борется со своими демонами.
«Два папы»
Кулуары Ватикана не дают покоя современным режиссерам, и «Два папы» очередной тому пример. Но это не значит, что нужно пройти мимо этой работы. После проигрыша на конклаве кардинал-прогрессист Хорхе Бергольо (Джонатан Прайс) решает подать в отставку. Но прежде чем его отпустить консервативный Папа Бенедикт XVI (Энтони Хопкинс) пытается понять своего идейного оппонента. Так начинается серия невероятных диалогов, которые и составляют основу картины.
Если вы хотите поприсутствовать на беседе двух грандиозных интеллектуалов, «Два папы» — то, что нужно. Эти разговоры полны откровений, сомнений и прекрасного юмора. И хотя в начале герои находятся в полярных точках, каждый диалог приближает их к крепкой дружбе. Ее итог определит, в каком направлении будет развиваться католическая церковь. За эту роль Хопкинс получил номинации на «Оскар», «Золотой глобус» и премию Гильдии киноактеров.
«Отец»
Через 30 лет после триумфа в «Молчании ягнят» Хопкинс выигрывает свой второй «Оскар». На момент съемок в «Отце» ему было 83 года, так что теперь он старейший обладатель награды киноакадемии за лучшую мужскую роль. Занятный факт: он настолько не верил в свою победу, что даже не приехал на церемонию.
В драме дебютанта Флориана Зеллера он играет своего тезку Энтони — пожилого мужчину, страдающего деменцией и постепенно теряющего связь с реальностью. Фильм снят с точки зрения героя, и зритель вместе с ним погружается в пугающий мир, где время, пространство и люди постоянно меняются.
Энтони одновременно трогательный и пугающий — то упрямый и агрессивный, то беспомощный как ребенок. Он считает, что с ним все в порядке, но в любую минуту может превратить жизнь окружающих в ад, от которого придет в ужас и сам.