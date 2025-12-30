Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Актриса Брижит Бардо изменила последнюю волю незадолго до смерти

Брижит Бардо изменила последнюю волю, тело похоронят на кладбище, а не в ее саду
Брижит Бардо, 2006 год
Брижит Бардо, 2006 годИсточник: Legion-Media.ru

Французская актриса Брижит Бардо изменила последнюю волю незадолго до смерти, решив, что ее тело должно быть похоронено на кладбище, а не в саду собственной виллы у моря. Прощание со звездой состоится 7 января на морском кладбище курортного города Сен-Тропе на юге страны, передает радиостанция ici.

«Бардо в последние годы жизни часто говорила, что желала бы быть похороненной в своем саду. Однако по неизвестным причинам она изменила свою последнюю волю», — говорится в сообщении.

Церемония в церкви запланирована на 11.00 по местному времени. По желанию актрисы, она будет покоиться лицом к Средиземному морю, ее могила будет располагаться недалеко от захоронений французского композитора Эдди Барклая и кинорежиссера Роже Вадима.

Брижит Бардо не стало 28 декабря в возрасте 91 года. Причины смерти не разглашаются.