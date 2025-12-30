Французская актриса Брижит Бардо изменила последнюю волю незадолго до смерти, решив, что ее тело должно быть похоронено на кладбище, а не в саду собственной виллы у моря. Прощание со звездой состоится 7 января на морском кладбище курортного города Сен-Тропе на юге страны, передает радиостанция ici.