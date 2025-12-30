Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

AFP: Джордж Клуни и его семья получили французское гражданство

В 2021 году актер вместе с женой также приобрели бастиду и виноградник в коммуне Бриньоль на юго-востоке Франции, указывает агентство
Джордж Клуни с женой Амаль
Джордж Клуни с женой АмальИсточник: Legion-Media.ru

ПАРИЖ, 29 декабря. /ТАСС/. Американский актер Джордж Клуни вместе с женой и двумя детьми получили гражданство Франции. Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP).

По его информации, Клуни и его семья стали гражданами Франции согласно указу о присвоении гражданства.

В начале декабря в эфире телеканала RTL Клуни заявил, что любит французскую культуру и язык. В 2021 году актер вместе с женой также приобрели бастиду и виноградник в коммуне Бриньоль на юго-востоке Франции, указывает агентство.

Отмечается, что Клуни и его семья проводят большую часть своего времени на юге Франции.

Помимо Клуни, подчеркивает AFP, американский режиссер Джим Джармуш также хотел бы получить французское гражданство. О своем намерении он заявил 26 декабря в эфире радиостанции France Inter.