Детектив и криминальная драма стали самыми востребованными жанрами в 2025 году

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Детектив и криминальная драма стали самыми востребованными жанрами у зрителей Kion в 2025 году. Об этом рассказали генеральный директор «ON студии» Максим Филатов и генеральный продюсер «ON студии», креативный директор онлайн-кинотеатра Kion Илья Бурец в интервью ТАСС.
«Индустрия сфокусировалась на более широких и ходовых жанрах, потому что детектив и криминальная драма, как мы видим, работают, комедия и мелодрама — тоже. Уходит на второй план симбиотичность жанров», — отметил Филатов.
Бурец подчеркнул, что в основе большинства успешных сериалов и фильмов по-прежнему лежит мелодрама. По его словам, именно эта основа далее дополняется комедией, драмой или детективной линией.
«Мы для себя решили, что сериалы и фильмы у нас во многом про любовь — романтическую, между близкими или чужими людьми», — сказал он.
Филатов также отметил, что зритель в текущих условиях чаще выбирает развлекательный контент. По его словам, аудитория больше стремится к отдыху и эмоциональной разрядке, чем к анализу и исследованию.