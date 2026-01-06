Ричмонд
Что известно о фильме «Левша»: дата выхода и другие подробности

Картина, основанная на повести Николая Лескова, трансформирует литературную основу в масштабный детектив-фэнтези. Рассказываем, когда на экраны выйдет фильм «Левша»
Никита Шабанов
Автор Кино Mail
Кадр из фильма Левша
Кадр из фильма «Левша»

Режиссер Владимир Беседин, известный по работе над «Майором Громом», готовит переосмысление классической истории Николая Лескова, выходящее далеко за рамки прямой экранизации. Сценаристы Илья Куликов и Валерия Подорожнова создали оригинальный сюжет, в котором знаменитый тульский оружейник оказывается в центре политического детектива императорского масштаба. Фильм переносит действие в конец XIX века и сочетает зрелищный экшен, историческую атмосферу и глубокую драму, предлагая свежий, современный взгляд на известный каждому со школы сюжет. В статью рассказываем, когда выйдет фильм «Левша», кто в нем сыграл и о чем он будет.

Когда выйдет фильм «Левша»

Официальная дата выхода фильма «Левша» — 22 января 2026 года. Премьера запланирована для широкого экрана, и уже сейчас съемочная группа и дистрибьюторы заявляют о масштабности проекта, который создавался с расчетом как на российскую, так и на потенциальную международную аудиторию. Режиссер Владимир Беседин выражает уверенность, что фильм, сочетающий узнаваемый национальный нарратив и современные киноприемы, сможет оставаться актуальным долгие годы.

Где и как проходили съемки фильма «Левша» 

Кадр из фильма Левша
Кадр из фильма «Левша»

Съемки фильма «Левша» проходили с размахом, ключевой площадкой для которых стал Санкт-Петербург. Команда фильма не стала ограничиваться павильонными декорациями и активно снимала на самых узнаваемых локациях Северной столицы, чтобы добиться аутентичной атмосферы имперского величия и таинственности. В кадре можно будет увидеть:

  • Казанский собор;

  • Михайловский замок;

  • Литейный мост с видом на Петропавловскую крепость.

Однако создатели подошли к визуальному стилю творчески: исторические образы этих мест были доработаны при помощи компьютерной графики, чтобы создать стилизованную, насыщенную фэнтезийными элементами картину эпохи. Для повышения зрелищности и реализма на площадке использовались передовые технологии, включая LED-экраны для фонов (технология виртуального производства), а также были специально изготовлены бутафорские механизмы, транспортные средства и оружие, соответствующие духу времени и фантазийному замыслу режиссера.

Кто снимается в фильме «Левша»

Федор Федотов в роли Петра Огарева в фильме Левша
Федор Федотов в роли Петра Огарева в фильме «Левша»

Актерский состав фильма стал одним из его главных козырей, собрав ярких и разноплановых исполнителей.

  • Левшу играет Юрий Колокольников, известный по ролям в «Игре престолов», «Белом лотосе» и «Мастере и Маргарите». Актер отмечает, что задача интерпретировать укоренившийся в культуре образ была сложной, но дающей творческую свободу.

  • Его напарника, молодого офицера Петра Огарева, исполняет Федор Федотов («Серебряные коньки»). Он описывает работу над проектом как погружение в сказку и отмечает прекрасный творческий альянс с Колокольниковым.

  • Важные роли также достались мастерам характерного жанра: Яну Цапнику («Триггер») и Алексею Гуськову («Сказки Гофмана»), которые, по словам режиссера, идеально балансируют между комедией и драмой.

  • В съемках также участвуют Леонела Мантурова, Артур Иванов и Александр Чевычелов.

Режиссер Владимир Беседин отдельно подчеркивает гордость за подобранный ансамбль, который смог воплотить на экране сложные, многогранные образы.

О чем будет фильм «Левша»

Кадр из фильма Левша
Кадр из фильма «Левша»

Сюжет картины — это вольная, но вдохновленная первоисточником фантазия в жанре исторического детектива с элементами фэнтези. Россия конца XIX века. В императорском дворце обнаруживают загадочное изобретение — механическую блоху, чье появление на фоне напряженных отношений с Великобританией вызывает тревогу. Расследовать это дело поручают амбициозному офицеру Петру Огареву.

В поисках эксперта, способного разгадать тайну микромеханизма, он выходит на Левшу — талантливого, но забытого тульского мастера. Их вынужденный союз бросает героев в водоворот политических интриг, старых обид и скрытых угроз. По словам сценариста Ильи Куликова, в центре истории — противостояние и последующий союз двух мировоззрений: народной смекалки (Левша) и интеллигентского подхода (Огарев). Им предстоит не только распутать сложный клубок, но и столкнуться с собственным прошлым, делая выбор между личными интересами и судьбой страны.

Интересные факты о фильме «Левша»

Создание масштабного исторического фэнтези — всегда процесс, наполненный любопытными деталями.

Кадр из фильма Левша
Кадр из фильма «Левша»

  • Сам режиссер указывает на стилистику «Мастера и Маргариты» Михаила Локшина и «Шерлока Холмса» Гая Ричи как на творческие ориентиры для своего фильма. Это обещает динамичный визуальный ряд, острый сюжет и современную подачу исторического материала.

  • Сценаристы Илья Куликов и Валерия Подорожнова делали акцент не на буквальном переносе повести Лескова, а на развитии ее центральной идеи — гения из народа. Их цель — создать актуальную историю о взаимопонимании и объединении разных сил.

  • Помимо CGI, для передачи уникальной атмосферы в фильме активно использовалась технология LED-экранов (виртуального производства), что позволило актерам работать в более реалистичной, «живой» среде, а также кропотливо создавались бутафорские механизмы в духе стимпанка.