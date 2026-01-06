Режиссер Владимир Беседин, известный по работе над «Майором Громом», готовит переосмысление классической истории Николая Лескова, выходящее далеко за рамки прямой экранизации. Сценаристы Илья Куликов и Валерия Подорожнова создали оригинальный сюжет, в котором знаменитый тульский оружейник оказывается в центре политического детектива императорского масштаба. Фильм переносит действие в конец XIX века и сочетает зрелищный экшен, историческую атмосферу и глубокую драму, предлагая свежий, современный взгляд на известный каждому со школы сюжет. В статью рассказываем, когда выйдет фильм «Левша», кто в нем сыграл и о чем он будет.