Режиссер Владимир Беседин, известный по работе над «Майором Громом», готовит переосмысление классической истории Николая Лескова, выходящее далеко за рамки прямой экранизации. Сценаристы Илья Куликов и Валерия Подорожнова создали оригинальный сюжет, в котором знаменитый тульский оружейник оказывается в центре политического детектива императорского масштаба. Фильм переносит действие в конец XIX века и сочетает зрелищный экшен, историческую атмосферу и глубокую драму, предлагая свежий, современный взгляд на известный каждому со школы сюжет. В статью рассказываем, когда выйдет фильм «Левша», кто в нем сыграл и о чем он будет.
Когда выйдет фильм «Левша»
Официальная дата выхода фильма «Левша» — 22 января 2026 года. Премьера запланирована для широкого экрана, и уже сейчас съемочная группа и дистрибьюторы заявляют о масштабности проекта, который создавался с расчетом как на российскую, так и на потенциальную международную аудиторию. Режиссер Владимир Беседин выражает уверенность, что фильм, сочетающий узнаваемый национальный нарратив и современные киноприемы, сможет оставаться актуальным долгие годы.
Где и как проходили съемки фильма «Левша»
Съемки фильма «Левша» проходили с размахом, ключевой площадкой для которых стал Санкт-Петербург. Команда фильма не стала ограничиваться павильонными декорациями и активно снимала на самых узнаваемых локациях Северной столицы, чтобы добиться аутентичной атмосферы имперского величия и таинственности. В кадре можно будет увидеть:
Казанский собор;
Михайловский замок;
Литейный мост с видом на Петропавловскую крепость.
Однако создатели подошли к визуальному стилю творчески: исторические образы этих мест были доработаны при помощи компьютерной графики, чтобы создать стилизованную, насыщенную фэнтезийными элементами картину эпохи. Для повышения зрелищности и реализма на площадке использовались передовые технологии, включая LED-экраны для фонов (технология виртуального производства), а также были специально изготовлены бутафорские механизмы, транспортные средства и оружие, соответствующие духу времени и фантазийному замыслу режиссера.
Кто снимается в фильме «Левша»
Актерский состав фильма стал одним из его главных козырей, собрав ярких и разноплановых исполнителей.
Левшу играет Юрий Колокольников, известный по ролям в «Игре престолов», «Белом лотосе» и «Мастере и Маргарите». Актер отмечает, что задача интерпретировать укоренившийся в культуре образ была сложной, но дающей творческую свободу.
Его напарника, молодого офицера Петра Огарева, исполняет Федор Федотов («Серебряные коньки»). Он описывает работу над проектом как погружение в сказку и отмечает прекрасный творческий альянс с Колокольниковым.
Важные роли также достались мастерам характерного жанра: Яну Цапнику («Триггер») и Алексею Гуськову («Сказки Гофмана»), которые, по словам режиссера, идеально балансируют между комедией и драмой.
В съемках также участвуют Леонела Мантурова, Артур Иванов и Александр Чевычелов.
Режиссер Владимир Беседин отдельно подчеркивает гордость за подобранный ансамбль, который смог воплотить на экране сложные, многогранные образы.
О чем будет фильм «Левша»
Сюжет картины — это вольная, но вдохновленная первоисточником фантазия в жанре исторического детектива с элементами фэнтези. Россия конца XIX века. В императорском дворце обнаруживают загадочное изобретение — механическую блоху, чье появление на фоне напряженных отношений с Великобританией вызывает тревогу. Расследовать это дело поручают амбициозному офицеру Петру Огареву.
В поисках эксперта, способного разгадать тайну микромеханизма, он выходит на Левшу — талантливого, но забытого тульского мастера. Их вынужденный союз бросает героев в водоворот политических интриг, старых обид и скрытых угроз. По словам сценариста Ильи Куликова, в центре истории — противостояние и последующий союз двух мировоззрений: народной смекалки (Левша) и интеллигентского подхода (Огарев). Им предстоит не только распутать сложный клубок, но и столкнуться с собственным прошлым, делая выбор между личными интересами и судьбой страны.
Интересные факты о фильме «Левша»
Создание масштабного исторического фэнтези — всегда процесс, наполненный любопытными деталями.
Сам режиссер указывает на стилистику «Мастера и Маргариты» Михаила Локшина и «Шерлока Холмса» Гая Ричи как на творческие ориентиры для своего фильма. Это обещает динамичный визуальный ряд, острый сюжет и современную подачу исторического материала.
Сценаристы Илья Куликов и Валерия Подорожнова делали акцент не на буквальном переносе повести Лескова, а на развитии ее центральной идеи — гения из народа. Их цель — создать актуальную историю о взаимопонимании и объединении разных сил.
Помимо CGI, для передачи уникальной атмосферы в фильме активно использовалась технология LED-экранов (виртуального производства), что позволило актерам работать в более реалистичной, «живой» среде, а также кропотливо создавались бутафорские механизмы в духе стимпанка.