Сценарист Алексей Дударев написал сценарий под рабочим названием «Деревня» для конкурса, организованного студией «Беларусьфильм». Работа заняла первое место, после чего фильм практически сразу запустили в производство.

По первоначальному замыслу режиссера братья Ходасы должны были быть близнецами. Поиски актеров велись по всему Советскому Союзу, в том числе через Всесоюзный клуб близнецов. Однако поскольку по сюжету братьев было трое, а найти тройняшек с подходящими актерскими данными не удалось, сценарий переписали — герои стали просто погодками.

Эпизод с мнимым «отравлением» пса Валета был заимствован Алексеем Дударевым из личного армейского опыта. Командиры уверяли солдат, что выданный для протирки оптики спирт якобы содержит сильный яд, хотя на самом деле это было неправдой.

Колодец в фильме был муляжом. Деревня Девятовка располагалась в низине, и вода в местных колодцах была непригодна для питья.

На роль Федоса Ходаса рассматривались многие известные актеры, в том числе Лев Дуров и Юрий Никулин. В итоге режиссер Игорь Добролюбов решил, что именно Всеволод Санаев наиболее точно соответствует характеру и возрасту героя.

На роль отрицательного персонажа Мишки Киселя изначально пробовался Георгий Бурков, однако более подходящим по типажу оказался Станислав Садальский. При этом судьба героя была мягче, чем в раннем варианте сценария. Так, изначально он должен был отправиться в тюрьму за убийство, но от криминальной линии отказались. В фильме Мишка уезжает на золотые прииски, а о первоначальной версии напоминает его фраза: «Был бы на зоне — королём ходил».

Деревня Девятовка фактически повторила судьбу экранных Белых Рос, оказавшись поглощенной городом. Сегодня от старой застройки почти ничего не осталось, только название микрорайона напоминает о когда-то существовавшей деревне. На месте съемок установлены деревянные фигуры Федоса Ходаса, его соседа Тимофея и пса Валета.