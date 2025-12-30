«Белые росы» — одна из самых узнаваемых и любимых советских лирических комедий. Фильм вышел на экраны в 1984 году и быстро завоевал зрительскую популярность благодаря теплому юмору, узнаваемым характерам и тонкому разговору о судьбе деревни в меняющемся мире. Режиссером картины стал Игорь Добролюбов, а главные роли исполнили Всеволод Санаев, Николай Караченцов, Михаил Кокшенов и Геннадий Гарбук.
В центре сюжета — восьмидесятилетний Федос Ходас, ветеран трех войн, проживший всю жизнь в белорусской деревне Белые Росы. Он вырастил троих сыновей, пережил смерть жены и теперь доживает век в опустевшей деревне, жителей которой постепенно переселяют в соседний город Гродно. Квартиру получает и сам Федос, однако переезжать он не спешит: прежде ему важно собрать всех сыновей вместе, поговорить с каждым и напоследок попытаться помочь им разобраться в собственной жизни.
История о расставании с родным домом, смене уклада и непростом выборе между прошлым и будущим оказалась удивительно созвучной времени и потому не потеряла актуальности спустя десятилетия. Не менее интересна и география фильма: съемки проходили в Гродно и его окрестностях. По иронии судьбы, реальной деревни, в которой находился дом Федоса, сегодня уже не существует. Где именно снимали культовую комедию и что стало с этими местами, расскажем далее.
Локации, где снимали фильм «Белые росы»
По сценарию действию фильма происходит в Гродно и его окрестностях. Съемочная группа решила все городские сцены снимать там, а в «роли» деревни Белые росы выступила близлежащая деревня Девятовка. Рассмотрим все локации подробно.
Гродно
Большая часть городских эпизодов фильма снималась непосредственно в Гродно. Режиссеру было важно показать реальный, узнаваемый город начала 1970-х годов, когда он активно застраивался и менял облик. Именно контраст между старой деревней и новым городским пространством становится одной из ключевых тем картины.
Одна из самых запоминающихся сцен — эпизод, в котором Васька лежит прямо на асфальте и играет на баяне. Эти кадры были сняты на проспекте Строителей, который в то время воспринимался как символ нового, «панельного» Гродно. Широкая улица и типовая застройка удачно подчеркивали ощущение городской среды, непривычной для деревенского героя.
Сцена с детской коляской снималась на улице Тельмана. Этот эпизод также органично вписался в городское пространство и дополнил образ повседневной жизни горожан. Панорамные планы районов с девятиэтажками, которые неоднократно появляются в фильме, снимались на улице Дзержинского, проспекте Строителей и в микрорайоне Переселка. Именно эти локации передают масштаб жилищного строительства того времени и служат фоном для темы переселения деревенских жителей в город, вокруг которой выстроен сюжет «Белых рос».
Деревня Девятовка
Белые Росы в фильме сыграла пригородная деревня Девятовка, располагавшаяся всего в четырех троллейбусных остановках от центра Гродно. Для натурных съемок дома Федоса Ходаса был выбран настоящий деревенский дом местного жителя. При этом съемки внутри сельских домов не проводились: все интерьерные сцены создавались уже в павильонах киностудии.
Одним из самых технически сложных эпизодов стала сцена с гнездом аиста. Для нее на вершине старого тополя специально оборудовали гнездо, закрепив на дереве колесо, служившее сиденьем. Героя Николая Караченцова поднимали на высоту с помощью крана. В массовых сценах активно участвовали сами жители Девятовки. Сельчане снимались в эпизодах за вознаграждение — по пять рублей за съемочный день.
Со временем судьба Девятовки во многом повторила судьбу Белых Рос В 2008 году деревня вошла в состав Гродно, а уже в 2013 году часть домов была снесена в связи со строительством новой многополосной дороги. Жителей переселили в городские кварталы. Окончательно частный сектор Девятовки исчез в 2017 году — на его месте появились многоэтажные жилые дома и торговый центр.
Другие локации
Сцены с Михаилом Кокшеновым снимали не в Беларуси — специально для этого команда отправилась на Курильские острова. А вот большинство интерьерных сцен снимали в павильонов «Беларусьфильм», в том числе внутренние сцены в доме Федоса Ходоса.
Интересные факты о съемках фильма «Белые росы»
За внешней простотой и лиричностью «Белых рос» скрывается немало любопытных деталей, связанных с созданием фильма. Некоторые сюжетные ходы родились из личного опыта авторов, другие появились уже в процессе работы над картиной.
Ниже — несколько интересных фактов.
Сценарист Алексей Дударев написал сценарий под рабочим названием «Деревня» для конкурса, организованного студией «Беларусьфильм». Работа заняла первое место, после чего фильм практически сразу запустили в производство.
По первоначальному замыслу режиссера братья Ходасы должны были быть близнецами. Поиски актеров велись по всему Советскому Союзу, в том числе через Всесоюзный клуб близнецов. Однако поскольку по сюжету братьев было трое, а найти тройняшек с подходящими актерскими данными не удалось, сценарий переписали — герои стали просто погодками.
Эпизод с мнимым «отравлением» пса Валета был заимствован Алексеем Дударевым из личного армейского опыта. Командиры уверяли солдат, что выданный для протирки оптики спирт якобы содержит сильный яд, хотя на самом деле это было неправдой.
Колодец в фильме был муляжом. Деревня Девятовка располагалась в низине, и вода в местных колодцах была непригодна для питья.
На роль Федоса Ходаса рассматривались многие известные актеры, в том числе Лев Дуров и Юрий Никулин. В итоге режиссер Игорь Добролюбов решил, что именно Всеволод Санаев наиболее точно соответствует характеру и возрасту героя.
На роль отрицательного персонажа Мишки Киселя изначально пробовался Георгий Бурков, однако более подходящим по типажу оказался Станислав Садальский. При этом судьба героя была мягче, чем в раннем варианте сценария. Так, изначально он должен был отправиться в тюрьму за убийство, но от криминальной линии отказались. В фильме Мишка уезжает на золотые прииски, а о первоначальной версии напоминает его фраза: «Был бы на зоне — королём ходил».
Деревня Девятовка фактически повторила судьбу экранных Белых Рос, оказавшись поглощенной городом. Сегодня от старой застройки почти ничего не осталось, только название микрорайона напоминает о когда-то существовавшей деревне. На месте съемок установлены деревянные фигуры Федоса Ходаса, его соседа Тимофея и пса Валета.
В 2014 году вышло продолжение — фильм «Белые Росы. Возвращение». Сценарий вновь написал Алексей Дударев, а режиссером стала Александра Бутор. Главными героями стали старший сын Федоса Андрей Ходас, его бывшая жена и предприниматели, планирующие снести малонаселенный хутор. Роль Андрея исполнил Юозас Будрайтис, а его супругу сыграла Ирина Егорова, знакомая зрителям по первой части. В небольшом эпизоде появился Николай Караченцов — он вновь сыграл Ваську, вернувшегося домой спустя двадцать лет. Это стало последним появлением актера на экране.