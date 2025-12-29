Блейк Лайвли рассказала о рождественских традициях с Райаном Рейнольдсом и детьми

Блейк Лайвли рассказала о том, как она проводит праздничные дни со своей семьей. Актриса опубликовала сторис о «своем личном рае», неотъемлемой частью которого являются ее муж, Райан Рейнольдс, и их четверо детей.
38-летняя звезда «Сплетницы» поделилась уютной и красочной фотографией.
«Нет ничего лучше… семьи, горячего печенья и холодного молока (да, со льдом). Костер, маджонг, блестящая бутылка с водой в стиле Бритни Спирс, снег за окном и новый сезон “Отделки по-американски”. Мой раз», — написала Лайвли.
Напомним, что минувший год стал для Блейк и Райана непростым из-за болезненных судебных разбирательств с Джастином Бальдони.
Ранее Блейк Лайвли впервые за долгое время вышла в свет в платье с декольте.