Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Блейк Лайвли рассказала о рождественских традициях с Райаном Рейнольдсом и детьми

Минувший год стал для пары непростым
Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс
Блейк Лайвли и Райан РейнольдсИсточник: Legion-Media.ru

Блейк Лайвли рассказала о том, как она проводит праздничные дни со своей семьей. Актриса опубликовала сторис о «своем личном рае», неотъемлемой частью которого являются ее муж, Райан Рейнольдс, и их четверо детей.

38-летняя звезда «Сплетницы» поделилась уютной и красочной фотографией.

«Нет ничего лучше… семьи, горячего печенья и холодного молока (да, со льдом). Костер, маджонг, блестящая бутылка с водой в стиле Бритни Спирс, снег за окном и новый сезон “Отделки по-американски”. Мой раз», — написала Лайвли.

Напомним, что минувший год стал для Блейк и Райана непростым из-за болезненных судебных разбирательств с Джастином Бальдони.

Ранее Блейк Лайвли впервые за долгое время вышла в свет в платье с декольте.