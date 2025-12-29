Максим Виторган показал архивное черно-белое фото своего отца Эммануила Виторгана. Кадр был сделан в молодые годы Эммануила Гедеоновича. Он позировал в черном свитер, дубленке и с трубкой во рту.
Артист поделился редким снимком отца в честь его дня рождения — 27 декабря Виторгану-старшему исполнилось 86 лет.
«Этому парню сегодня 86 лет! Совсем взрослый. Так что никаких детских сюсюканий. Подарки переводом на счет и только крепкие мужские объятия. По одному, по очереди… Приступайте! Инстой (соцсеть принадлежит компании Meta, запрещенной в России и признанной экстремистской) не пользуется (пацаны не инстят), но я все передам», — написал 53-летний актер.
Виторган-старший в своем блоге тоже разместил праздничное фото, на котором он был запечатлен в синем костюме и белой рубашке.
Эммануил Гедеонович в личный праздник обратился к своим близким людям с трогательной речью. Актер поблагодарил за все свою семью.
«Ну что, 86 пошел! Не верю! Спасибо моей семье, моей дорогой Ирише, моему сыну и дочерям! Они продлевают мне жизнь! И, конечно, докторам, моему другу Зауру Кодзоеву и моей племяннице Инночке Самсоновой! Сегодня выпью за вас, мои дорогие!» — написал Виторган.
Напомним, Эммануил Виторган был женат трижды. От первой супруги, актрисы Тамары Румянцевой, у него есть дочь Ксения. Во втором браке с актрисой Аллой Бартер родился Максим Виторган.
Его третьей женой стала Ирина Млодик. В 2018 году у пары родилась дочь Этель, а в 2019-м — Клара.
В сентябре жена Виторгана привела их дочь в первый класс.