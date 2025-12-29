Умерла исполнительница песен в советских фильмах Татьяна Дасковская

Татьяна Дасковская родилась в 1946 году в Москве. Получила образование дирижера хора. В 1971 году дебютировала в фильме «Вера, Надежда, Любовь» с песней «Будь со мной», а всего за годы работы на «Мосфильме» и киностудии имени М. Горького участвовала в озвучивании свыше 200 фильмов.