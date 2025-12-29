Ричмонд
Умерла исполнительница песен в советских фильмах Татьяна Дасковская

Татьяна Дасковская умерла на 80-м году жизни
Свеча
СвечаИсточник: Unsplash

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Певица Татьяна Дасковская, известная исполнением песен в советских кинофильмах, умерла в ноябре на 80-м году жизни, сообщается на портале «Кино-театр.ру».

«Годы жизни 25.06.1946 — 20.11.2025 <…> Похоронена на Заборьевском кладбище, Московская область, городской округ Домодедово», — говорится в публикации.

Татьяна Дасковская родилась в 1946 году в Москве. Получила образование дирижера хора. В 1971 году дебютировала в фильме «Вера, Надежда, Любовь» с песней «Будь со мной», а всего за годы работы на «Мосфильме» и киностудии имени М. Горького участвовала в озвучивании свыше 200 фильмов.

Именно она исполнила песню «Прекрасное далеко» в телефильме «Гостья из будущего». Голос Дасковской звучит также в таких картинах, как «Точка, точка, запятая…», «Лиловый шар», «Кольца Альманзора», «Жили три холостяка», «Одиноким предоставляется общежитие».

В 1999 году уехала в Германию, где была актрисой театра и выступала как вокалистка.