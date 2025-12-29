Ричмонд
Министр культуры РФ рассказала о сотрудничестве с китайскими кинопроизводителями

В 2025 году вышел совместный проект двух стран — «Красный шелк»
Ольга Любимова на премьере фильма «Буратино», фото: пресс-служба
Министр культуры РФ Ольга Любимова назвала возможность выйти на китайский рынок со своим аудиовизуальным продуктом для ведомства, а также российских продюсеров, Фонда кино и Института развития интернета, амбициозной задачей. Тем не менее удачный пример сотрудничества есть. В 2025 году сначала в кинотеатрах России, а затем и Китая вышел совместный проект двух стран — исторический блокбастер «Красный шелк».

«Уже много лет китайский кинематограф является первым в мире — с огромным количеством дистрибьюторов, киносетей, цифровых платформ. Каждый продюсер мечтает создать картину, которая будет достойно представлена в китайском прокате. Чем “Красный шелк” отличается от двух десятков фильмов, которые также были закуплены китайскими прокатчиками? Тем, что это одновременно и российский, и китайский фильм — совместное производство. Именно поэтому он вышел не в усеченном формате, а значительно шире», — рассказала Ольга Любимова.

Этот опыт стал фундаментом для дальнейшей совместной работы. Сейчас в производстве находится следующий фильм — «Черный шелк».

Ранее стало известно, что фильм «Красный шелк» получил награду за лучший сценарий на фестивале «Киновече».