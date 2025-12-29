Министр культуры РФ рассказала о сотрудничестве с китайскими кинопроизводителями

«Уже много лет китайский кинематограф является первым в мире — с огромным количеством дистрибьюторов, киносетей, цифровых платформ. Каждый продюсер мечтает создать картину, которая будет достойно представлена в китайском прокате. Чем “Красный шелк” отличается от двух десятков фильмов, которые также были закуплены китайскими прокатчиками? Тем, что это одновременно и российский, и китайский фильм — совместное производство. Именно поэтому он вышел не в усеченном формате, а значительно шире», — рассказала Ольга Любимова.