Звезда «Беспринципных» рассказала россиянам, как отличить спецслужбы от мошенников

Настоящие следователи и банковские сотрудники не будут угрожать, пугать или просить продиктовать коды из СМС, а также не попросят отнести какую-либо посылку. По ее словам, в праздничные дни особенно активны мошенники, и в лучшем случае потеря денег, а в худшем — опасность для жизни и свободы. Бабушкина призвала граждан быть внимательными и заботиться друг о друге.