Звезда «Беспринципных» рассказала россиянам, как отличить спецслужбы от мошенников

Актриса Бабушкина: Сотрудники ФСБ не звонят по телефону россиянам
Кристина Бабушкина на премьере фильма «Алиса в Стране Чудес», фото: пресс-служба
Кристина Бабушкина на премьере фильма «Алиса в Стране Чудес», фото: пресс-служба

Миллионы россиян продолжают становиться жертвами телефонного мошенничества, несмотря на усилия правоохранительных органов. Звезда сериала «Беспринципные» Кристина Бабушкина решила обратиться к зрителям с важным предупреждением. Об этом пишет «Царьград».

«Сотрудники ФСБ не звонят по телефону и не просят что-то сделать. Сотрудники МВД и ФСБ не пишут в мессенджерах, обвиняя в спонсировании запрещенных организаций или еще каких-нибудь преступлений», — предупредила Бабушкина.

Актриса отметила, что сотрудники ФСБ и МВД не предлагают по телефону или видеосвязи участвовать в операциях или поимке мошенников, и по телефону невозможно стать агентом спецслужб. Она добавила, что работники банков не просят перевести деньги на «безопасные» счета, Центробанк не звонит клиентам по поводу вкладов, а с Госуслуг никто не будет связываться.

Настоящие следователи и банковские сотрудники не будут угрожать, пугать или просить продиктовать коды из СМС, а также не попросят отнести какую-либо посылку. По ее словам, в праздничные дни особенно активны мошенники, и в лучшем случае потеря денег, а в худшем — опасность для жизни и свободы. Бабушкина призвала граждан быть внимательными и заботиться друг о друге.