Максим Матвеев удивил необычным образом бездомного

Актер показал себя в неопрятной одежде

Максим Матвеев удивил подписчиков новыми фотографиями, на которых он предстал в необычном образе. 43-летний актер был коротко пострижен, у него отсутствовал передний зуб, а на лице виднелись ссадины и синяки.

Максим Матвеев, фото: соцсети
Максим Матвеев, фото: соцсети

Поклонники предположили, что снимки были сделаны на съемках нового сезона «Триггера».

«Друзья, спасибо вам за отзывы о нашем фотосете! Было классно, но пора, как говорится, и честь знать… Как говорил в свое время один из классиков другому: “Кто ты без своего костюма? — Гений, миллиардер, плейбой. филантроп”. Мечты, мечты… Пойду за хлебушком», — иронично подписал фото актер.

Максим Матвеев, фото: соцсети
Максим Матвеев, фото: соцсети

Ранее Матвеев поделился кадрами из фотосессии, на которых  предстал в элегантном наряде. Снимки очень понравились его поклонникам.

«Ну нельзя же быть таким красивым! Сначала я подумала, что это Генри Кавилл», «Возмутительно хорош», «Как эстетично! Как красиво», «Господи… ну за что вы такой красивый», «Шикарный», — писали пользователи сети.

Максим Матвеев, фото: соцсети
Максим Матвеев, фото: соцсети

Накануне стало известно, что Максим Матвеев вернется к роли психотерапевта Артема Стрелецкого в «Триггере». Режиссером продолжения на этот раз будет актриса Дарья Мороз, для которой «Триггер» станет уже четвертой режиссерской работой в карьере.

По словам Матвеева, в начале четвертого сезона его герой «забил на себя» и оказался в кризисе — а еще встретил нового мощного антагониста.