«Друзья, спасибо вам за отзывы о нашем фотосете! Было классно, но пора, как говорится, и честь знать… Как говорил в свое время один из классиков другому: “Кто ты без своего костюма? — Гений, миллиардер, плейбой. филантроп”. Мечты, мечты… Пойду за хлебушком», — иронично подписал фото актер.