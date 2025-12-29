Джулия Робертс и Ричард Гир могут воссоединиться на съемках фильма «Красотка 2»

«Фильм должен был быть гораздо мрачнее, он назывался “Три тысячи долларов” (цена, которую Эдвард платит, чтобы провести ночь с Вивиан). Вивиан [по сценарию] была наркоманкой, и в финале Эдвард оставляет ее на обочине, бросает в нее деньги и уезжает», — объяснила актриса.