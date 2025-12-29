Звезда сериала «Детство Шелдона» оказался поклонником русского рока

Звезда сериала «Детство Шелдона» Иэн Армитедж оказался фанатом русскоязычной музыки. Об этом стало известно после того, как актер поделился в соцсетях своими итогами года от популярного приложения для прослушивания музыки.
Артист выложил статистику песен, которые он слушал в 2025-м. Оказалось, что в его топе самых любимых артистов группа из Екатеринбурга Курара, на пятом месте — коллектив Виктора Цоя Кино, а на восьмом — Чиж & Co. В топе самых прослушиваемых альбомов у Иэна — «Нечего терять» коллектива Чиж & Co, а среди любимых песен «Звезда по имени Солнце» и композиция Егора Летова и его группы Гражданская Оборона.
Вероятно, Иэн полюбил русскоязычную музыку во времена ковидных ограничений несколько лет назад. Актер признавался, что увлекся тогда изучением русского языка.
Сериал «Детство Шелдона» является ответвлением легендарного сериала «Теория большого взрыва», который рассказывает о становлении персонажа по имени Шелдон Купер. Иэн Армитедж исполнил в нем главную роль, последний, седьмой сезон ситкома вышел весной 2024 года. Сериал имеет очень высокие рейтинги от зрителей и множество положительных отзывов критиков.
