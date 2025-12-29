Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Стася Милославская о женихе на восемь лет моложе: «Дала шанс парню»

Звезда фильма «Плагиатор» встречается с футболистом ЦСКА Егором Ушаковым
Стася Милославская и Егор Ушаков на премьере фильма «Плагиатор», фото: пресс-служба
Стася Милославская и Егор Ушаков на премьере фильма «Плагиатор», фото: пресс-служба

Стася Милославская собирается замуж за футболиста Егора Ушакова. Возлюбленный моложе актрисы на восемь лет, но 30-летняя актриса на это не обращает внимания.

Знаменитость поделилась подробностями знакомства с Егором Ушаковым. Актриса призналась, что футболист написал ей.

«Увидела от него сообщение. В этот же день пошли гулять. Так что, получается, дала шанс тому самому парню», — рассказала Стася.

По ее словам, через месяц Егор сделал ей предложение.

«В ЗАГС на следующий день никто, конечно же, не побежал. Скорее, он дал мне знать, что его намерения — серьезные. Ну, а я с радостью поддержала эти серьезные намерения», — добавила девушка.

Ранее Стася Милославская показала, как отдыхает с женихом на пляже в Португалии.