Стася Милославская о женихе на восемь лет моложе: «Дала шанс парню»

Стася Милославская собирается замуж за футболиста Егора Ушакова. Возлюбленный моложе актрисы на восемь лет, но 30-летняя актриса на это не обращает внимания.
Знаменитость поделилась подробностями знакомства с Егором Ушаковым. Актриса призналась, что футболист написал ей.
«Увидела от него сообщение. В этот же день пошли гулять. Так что, получается, дала шанс тому самому парню», — рассказала Стася.
По ее словам, через месяц Егор сделал ей предложение.
«В ЗАГС на следующий день никто, конечно же, не побежал. Скорее, он дал мне знать, что его намерения — серьезные. Ну, а я с радостью поддержала эти серьезные намерения», — добавила девушка.
Ранее Стася Милославская показала, как отдыхает с женихом на пляже в Португалии.