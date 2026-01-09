После ухода из культового сериала «Дневники вампира» Нина Добрев сознательно отказалась от привычного амплуа и сделала ставку на новые жанры и форматы. Комедии, триллеры, независимое кино и работа за пределами телевидения позволили ей постепенно выстроить карьеру в Голливуде и выйти из тени роли, с которой ее долго ассоциировали зрители. Рассказываем, чем она занята сегодня.