После ухода из культового сериала «Дневники вампира» Нина Добрев сознательно отказалась от привычного амплуа и сделала ставку на новые жанры и форматы. Комедии, триллеры, независимое кино и работа за пределами телевидения позволили ей постепенно выстроить карьеру в Голливуде и выйти из тени роли, с которой ее долго ассоциировали зрители. Рассказываем, чем она занята сегодня.
Она родилась в Болгарии, но выросла в Канаде
Нина Добрев родилась 9 января 1989 года в Софии, столице Болгарии. Когда ей было два года, семья переехала в Канаду и обосновалась в Торонто. Несмотря на жизнь за океаном, актриса сохранила связь с родиной и свободно говорит по-болгарски. Этот двуязычный опыт позже помог ей легче адаптироваться к международной среде.
Канадское воспитание сформировало у Добрев прагматичный взгляд на профессию. Она не воспринимала актерство как гарантированный путь к славе. Параллельно с участием в кастингах Нина серьезно занималась образованием. Такой подход с самого начала отличал ее от многих сверстников.
Спорт был важнее актерства в детстве
В детстве Нина профессионально занималась художественной гимнастикой. Она также изучала балет, джаз и современный танец, что позже дало ей дополнительные преимущества на съемочной площадке. Спортивная дисциплина научила ее работать с телом и выдерживать высокие нагрузки. Это особенно пригодилось в сериалах с плотным графиком.
Актерская профессия входила в ее жизни постепенно. Добрев не планировала карьеру в кино с раннего возраста. Она рассматривала творчество как одно из возможных направлений деятельности, а не как единственную цель. Именно поэтому ее успех не сопровождался выгоранием на старте.
Первую известность ей принес канадский сериал
Широкая аудитория впервые обратила внимание на Нину Добрев после сериала «Деграсси: следующее поколение». Там она сыграла героиню по имени Миа Джонс — сложного подростка с непростой судьбой. Проект был популярен в Канаде и США и стал хорошей школой для молодой актрисы. Эта роль научила ее работать с эмоционально тяжелым материалом.
Важно, что Добрев не застряла в формате подросткового телевидения. Она сознательно искала возможность перейти на следующий уровень. Уже тогда девушка понимала, что для долгой карьеры одного сериала недостаточно.
«Дневники вампира» сделали ее звездой
Роли Елены Гилберт, Кэтрин Пирс и еще двух персонажей в сериале «Дневники вампира» стали определяющими для карьеры Добрев. Она играла сразу нескольких героинь с разными характерами, что требовало высокого актерского мастерства. Этот проект принес ей мировую популярность и армию поклонников. При этом он же создавал риск навсегда остаться актрисой одного образа.
Нина Добрев была задействована в шести сезонах сериала и приняла непростое решение уйти на пике популярности. Она открыто говорила, что не хочет, чтобы роль начала определять ее профессиональные возможности. Этот шаг многие сочли рискованным. Однако именно он позволил ей двигаться дальше.
Она сознательно ушла из успешного сериала
Решение покинуть сериал «Дневники вампира» после шестого сезона было продуманным. Добрев не конфликтовала с создателями и оставила за собой возможность вернуться. Она хотела попробовать себя в других жанрах и полнометражном кино. Для актрисы это был вопрос профессионального развития.
Позже Нина Добрев действительно вернулась в сериал в финальном сезоне, чтобы логично завершить историю. Этот жест был положительно воспринят фанатами. При этом оказалось, что актриса получала за работу в проекте намного меньше, чем ее коллеги-мужчины. Этот факт всплыл в 2025 году и бурно обсуждался поклонниками сериала.
Она не боится комедийного жанра
После ухода из сериала Добрев активно снималась в комедиях. Фильмы «Типа копы», «Неуловимый аромат любви» и «Последние девушки» показали ее в другом амплуа. Она отказалась от образа драматической героини и позволила себе выглядеть на экране смешно и даже нелепо. Примером такой работы стал ситком «Семья», который был закрыт после завершения первого сезона.
Личная жизнь на виду у всех
Отношения Нины Добрев с Иеном Сомерхолдером во время съемок «Дневников вампира» активно обсуждались в СМИ. Их роман длился несколько лет и стал частью фанатской культуры сериала. После расставания актриса предпочла дистанцироваться от публичных комментариев. Она сознательно сократила обсуждение личной жизни в интервью.
Со временем Добрев стала гораздо более закрытой. Она редко делится подробностями отношений и не использует личное как инструмент продвижения. Это позволило ей сохранить контроль над собственным образом. Для Голливуда такой выбор скорее исключение.
Она запустила бизнес
Нина Добрев не ограничивается работой в кино и на телевидении. Она стала сооснователем винного бренда Fresh Vine Wine, ориентированного на экологичное производство. Этот проект она развивает вместе с партнерами, не позиционируя его как «звездное хобби». Для нее это полноценный бизнес.
Кроме того, актриса активно участвует в социальных и благотворительных инициативах. Она поддерживает экологические проекты и кампании, связанные с психическим здоровьем.
Она получила серьезную травму
Спорт по-прежнему занимает важное место в жизни Добрев. Она увлекается серфингом, сноубордингом и экстремальными видами активности. В 2024 году актриса получила серьезную травму колена в результате аварии на мотоцикле для бездорожья. После она открыто рассказывала о реабилитации.
Нина Добрев не скрывала сложностей и не романтизировала травму. Она показывала процесс возвращения к прежней форме как работу, а не как подвиг. Такой подход вызвал уважение даже у далеких от фан-культуры зрителей.
Где актриса сейчас
Сегодня Нина Добрев живет между США и Европой, сохраняя статус международной актрисы без жесткой привязки к одному рынку. Она продолжает сниматься в полнометражных проектах, отдавая предпочтение коммерческому кино и жанрам, не требующим многолетних контрактных обязательств.
Параллельно Добрев развивает бизнес-направления и наращивает медийное присутствие вне кино. Винный бренд Fresh Vine Wine остается для нее важным проектом, а сама актриса все чаще появляется на крупных светских и индустриальных мероприятиях не как «звезда сериала», а как самостоятельная фигура. Она сознательно не форсирует возвращение в телевизионные хиты, предпочитая выстраивать карьеру в долгую — без резких взлетов, но и без спадов.
Нина Добрев по-прежнему остается заметной фигурой в поп-культуре благодаря социальным сетям, сотрудничеству с модными домами и участию в благотворительных инициативах. При этом она избегает избыточной публичности и не превращает личную жизнь в информационный повод.