Месть свершилась. Далия, мать Алессы, остается в руинах собора, а Роуз с Шэрон уезжают из города. Казалось бы, расщелина на дороге исчезла, и путь домой свободен. Однако зловещий туман Сайлент Хилла следует за их машиной. Роуз звонит мужу Кристоферу, но он слышит только помехи. Финал раздваивается: в своем измерении Кристофер видит открытую дверь, но дома никого нет. В другом измерении — измерении Тумана — Роуз и Шэрон возвращаются в тот же дом, но и он пуст. Две реальности больше никогда не пересекутся. Проклятие Сайлент Хилла не отпустило их; оно стало их новой, вечной реальностью.