Основной съемочный период легендарной саги занял чуть более двух месяцев в 1971 году. Съемки стартовали 29 марта и проходили в напряженном графике, в основном на натурных локациях в Нью-Йорке и его окрестностях (включая Статен-Айленд и Бронкс), а также на Сицилии. Несмотря на сжатые сроки и постоянный прессинг со стороны Paramount, Копполе удалось сохранить контроль над художественным процессом. Работа была завершена к лету, после чего начался этап монтажа и постпродакшена.