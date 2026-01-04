Ричмонд
Что известно о 1-м сезоне сериала «Тайна семи циферблатов»: дата выхода и другие подробности

После успеха «Убийства на пляже» и «Неудачников» Netflix снова обращается к наследию королевы детектива. Рассказываем, когда выйдет мини-сериал «Тайна семи циферблатов», снятый по книге Агаты Кристи
Никита Шабанов
Автор Кино Mail
Кадр из сериала Тайна семи циферблатов
Кадр из сериала «Тайна семи циферблатов»

Проект является экранизацией одноименного романа Агаты Кристи 1929 года. Это произведение писательница считала своим лучшим и наиболее необычным детективом. В центре сюжета — расследование убийства, совершенного после вечеринки в загородном особняке, где тело жертвы обнаружили в окружении семи заведенных будильников. Рассказываем, когда выйдет сериал «Тайна семи циферблатов», кто его создатели и какие актеры задействованы в проекте.

Когда выйдет 1-й сезон сериала «Тайна семи циферблатов»

Netflix официально анонсировал дату премьеры. Все три серии первого сезона будут доступны для просмотра 15 января 2026 года. 

Кто снимается в 1-м сезоне сериала «Тайна семи циферблатов»

Миа МакКенна-Брюс и Эдвард Блюмель в сериале Тайна семи циферблатов
Миа МакКенна-Брюс и Эдвард Блюмель в сериале «Тайна семи циферблатов»

Каст сериала можно назвать образцовым. Режиссер Крис Суини (сериал «Турист») собрал команду первоклассных британских актеров, которые идеально вписываются в мир Агаты Кристи.

Также в проекте приняли участие Кори Милкрист, Набхаан Ризван, Сэмюэл У. Ходжсон, Марк Слоун и другие актеры. 

О чем будет 1-й сезон сериала «Тайна семи циферблатов»

Молодой прожигатель жизни Джимми Тесайгер приглашает группу друзей и знакомых на уик-энд в арендованный загородный особняк Чимниз. Вечеринка омрачается жестоким розыгрышем: в комнату одного из гостей подкладывают несколько будильников. На следующее утро этого гостя находят мертвым, а вокруг тела тикают семь будильников, хотя накануне их было восемь.

Кадр из сериала Тайна семи циферблатов
Кадр из сериала «Тайна семи циферблатов»

Для расследования вызывают суперинтенданта Скотленд-Ярда Джима Баттла. Ему помогает наблюдательная и умная девушка Эйлин Бандл Брент. По мере того как сыщики начинают копать глубже, выясняется, что смерть связана не с бытовой ссорой, а с деятельностью тайного общества под названием «Семь циферблатов». Расследование превращается в гонку со временем, ведь убийца еще находится среди обитателей особняка, а значит, следующий удар он может нанести любому из них.