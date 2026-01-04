Проект является экранизацией одноименного романа Агаты Кристи 1929 года. Это произведение писательница считала своим лучшим и наиболее необычным детективом. В центре сюжета — расследование убийства, совершенного после вечеринки в загородном особняке, где тело жертвы обнаружили в окружении семи заведенных будильников. Рассказываем, когда выйдет сериал «Тайна семи циферблатов», кто его создатели и какие актеры задействованы в проекте.
Когда выйдет 1-й сезон сериала «Тайна семи циферблатов»
Netflix официально анонсировал дату премьеры. Все три серии первого сезона будут доступны для просмотра 15 января 2026 года.
Кто снимается в 1-м сезоне сериала «Тайна семи циферблатов»
Каст сериала можно назвать образцовым. Режиссер Крис Суини (сериал «Турист») собрал команду первоклассных британских актеров, которые идеально вписываются в мир Агаты Кристи.
Мартин Фриман — суперинтендант Джим Баттл.
Миа МакКенна-Брюс — Эйлин Брент, известная среди друзей как Бандл.
Хелена Бонем Картер — одна из гостей особняка.
Эдвард Блюмель — еще один гость вечеринки.
Также в проекте приняли участие Кори Милкрист, Набхаан Ризван, Сэмюэл У. Ходжсон, Марк Слоун и другие актеры.
О чем будет 1-й сезон сериала «Тайна семи циферблатов»
Молодой прожигатель жизни Джимми Тесайгер приглашает группу друзей и знакомых на уик-энд в арендованный загородный особняк Чимниз. Вечеринка омрачается жестоким розыгрышем: в комнату одного из гостей подкладывают несколько будильников. На следующее утро этого гостя находят мертвым, а вокруг тела тикают семь будильников, хотя накануне их было восемь.
Для расследования вызывают суперинтенданта Скотленд-Ярда Джима Баттла. Ему помогает наблюдательная и умная девушка Эйлин Бандл Брент. По мере того как сыщики начинают копать глубже, выясняется, что смерть связана не с бытовой ссорой, а с деятельностью тайного общества под названием «Семь циферблатов». Расследование превращается в гонку со временем, ведь убийца еще находится среди обитателей особняка, а значит, следующий удар он может нанести любому из них.