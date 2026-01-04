Для расследования вызывают суперинтенданта Скотленд-Ярда Джима Баттла. Ему помогает наблюдательная и умная девушка Эйлин Бандл Брент. По мере того как сыщики начинают копать глубже, выясняется, что смерть связана не с бытовой ссорой, а с деятельностью тайного общества под названием «Семь циферблатов». Расследование превращается в гонку со временем, ведь убийца еще находится среди обитателей особняка, а значит, следующий удар он может нанести любому из них.