Зои Салдана призналась, что искренне интересуется сленгом поколения Альфа

По всей видимости, мем возник из песни Doot Doot группы Skrilla, в которой повторяется строчка «6-7». Несмотря на отсутствие четкого значения, кроме ритмического повторения, с этим мемом часто ассоциируется игрок НБА Ламело Болл, поскольку его рост составляет 6 футов 7 дюймов. В социальных сетях эту фразу было трудно избежать: пользователи делали как намеренные, так и непреднамеренные отсылки, в конечном итоге она проникла в повседневные разговоры. Однако «6-7» — не единственный сленг, над которым Салдана ломает голову.