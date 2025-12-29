Ричмонд
Зои Салдана призналась, что искренне интересуется сленгом поколения Альфа

У актрисы трое детей поколения Альфа
Зои Салдана
Зои СалданаИсточник: Legion-Media.ru

В новом интервью, рассказывая о самых ярких моментах 2025 года, 47-летняя Зои Салдана призналась, что одна фраза не дает ей покоя: «6-7». На вопрос о ее любимом моменте в поп-культуре за прошедший год актриса ответила: «Я просто очень сосредоточена на этом сленге поколения Альфа, и я собираюсь его освоить».

По всей видимости, мем возник из песни Doot Doot группы Skrilla, в которой повторяется строчка «6-7». Несмотря на отсутствие четкого значения, кроме ритмического повторения, с этим мемом часто ассоциируется игрок НБА Ламело Болл, поскольку его рост составляет 6 футов 7 дюймов. В социальных сетях эту фразу было трудно избежать: пользователи делали как намеренные, так и непреднамеренные отсылки, в конечном итоге она проникла в повседневные разговоры. Однако «6-7» — не единственный сленг, над которым Салдана ломает голову.

Актриса, у которой трое детей поколения Альфа, также начала использовать слово «аура», обозначающее «фактор привлекательности» или непринужденную крутость.

«Но каждый раз, когда мне кажется, что я сохраняю свою ауру, мне говорят, что я ее потеряла», — шутливо поделилась звезда «Аватара».

Ранее Зои Салдана раскрыла важное обещание, которое она дала своему мужу.