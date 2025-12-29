Пара поженилась в 1997 году и стала одной из самых обсуждаемых в британском шоу-бизнесе. В браке родились трое детей: сын Рафферти и дочери Айрис и Руди. Однако семейная жизнь оказалась нестабильной — постоянные съемки, внимание прессы и личные кризисы привели к разводу в 2003 году, который сам Лоу позже называл одним из самых тяжелых периодов своей жизни.