Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Женщины в жизни Джуда Лоу: от громких скандалов к зрелой любви

Джуд Лоу всегда был не только одним из самых узнаваемых актеров своего поколения, но и героем светской хроники. Его личная жизнь на протяжении десятилетий привлекала не меньше внимания, чем роли в кино
Евгения Башинская
Автор Кино Mail
Джуд Лоу
Джуд ЛоуИсточник: Reuters

История отношений Джуда Лоу — это череда сильных женщин, каждая из которых оставила заметный след в его жизни. Одни были музами, другие — испытанием, третьи помогли актеру прийти к внутреннему равновесию. Рассказываем о самых важных и любимых женщинах британского актера.

Сэди Фрост

Джуд Лоу и Сэди Фрост
Джуд Лоу и Сэди ФростИсточник: Legion-Media

С будущей первой женой Джуд Лоу познакомился в середине 1990-х, когда оба снимались в фильме «Шоппинг». Сэди Фрост уже была известной актрисой и дизайнером, а Лоу только начинал путь к славе. Их отношения развивались стремительно и выглядели как союз двух ярких, свободных натур.

Пара поженилась в 1997 году и стала одной из самых обсуждаемых в британском шоу-бизнесе. В браке родились трое детей: сын Рафферти и дочери Айрис и Руди. Однако семейная жизнь оказалась нестабильной — постоянные съемки, внимание прессы и личные кризисы привели к разводу в 2003 году, который сам Лоу позже называл одним из самых тяжелых периодов своей жизни.

Сиенна Миллер

Джуд Лоу и Сиенна Миллер
Джуд Лоу и Сиенна МиллерИсточник: Legion-Media

Отношения с Сиенной Миллер стали, пожалуй, самым громким романом в жизни актера. Они познакомились на съемках фильма «Красавчик Алфи, или Чего хотят мужчин» и быстро превратились в главную пару таблоидов начала 2000-х. Их союз выглядел идеальным: молодые, красивые, востребованные, с одинаковым чувством стиля и бунтарским духом.

Роман сопровождался скандалами, главным из которых стала измена Лоу с няней его детей. Пара рассталась, затем сходилась вновь, но в итоге окончательно разошлась в 2006 году. Несмотря на болезненный разрыв, актер позже признавался, что Сиенна сыграла важную роль в его взрослении и переосмыслении собственных ошибок.

Саманта Берк

Саманта Берк
Саманта БеркИсточник: Legion-Media.ru

Отношения с Самантой Берк стали для Джуда Лоу неожиданными. Их краткий роман произошел после разрыва с Сиенной Миллер и не получил широкого освещения до момента, когда стало известно о беременности Саманты. В 2009 году у Лоу родилась дочь София.

Хотя отношения не переросли в полноценный союз, актер признал отцовство и взял на себя ответственность за ребенка. Он не скрывал, что эта ситуация стала для него напоминанием о последствиях импульсивных решений.

Кэтрин Хардинг

Кэтрин Хардинг
Кэтрин ХардингИсточник: Соцсети

С певицей и автором песен Кэтрин Хардинг, известной под псевдонимом Cat Cavelli, Лоу познакомился в начале 2010-х. Их роман был относительно спокойным по сравнению с предыдущими историями, но также недолгим. В 2015 году у пары родилась дочь Ада.

После расставания Лоу и Хардинг сохранили теплые отношения ради ребенка. Актер неоднократно подчеркивал, что старается быть максимально вовлеченным отцом и поддерживать связь со всеми своими детьми, независимо от обстоятельств их рождения.

Филиппа Коан

Филиппа Коан и Джуд Лоу
Филиппа Коан и Джуд ЛоуИсточник: Legion-Media

Настоящее семейное счастье Джуд Лоу, по его собственным словам, обрел рядом с Филиппой Коан. Она не актриса и не светская персона, а клинический психолог, далекая от мира кино. Их отношения долгое время оставались вне поля зрения прессы, что стало для Лоу принципиально важным.

В 2019 году пара поженилась на закрытой церемонии, а позже у них родились двое детей. Этот брак актер называет самым зрелым и осознанным. Филиппа стала для него не только супругой, но и человеком, с которым он научился выстраивать баланс между работой, семьей и личным пространством.