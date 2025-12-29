История отношений Джуда Лоу — это череда сильных женщин, каждая из которых оставила заметный след в его жизни. Одни были музами, другие — испытанием, третьи помогли актеру прийти к внутреннему равновесию. Рассказываем о самых важных и любимых женщинах британского актера.
Сэди Фрост
С будущей первой женой Джуд Лоу познакомился в середине 1990-х, когда оба снимались в фильме «Шоппинг». Сэди Фрост уже была известной актрисой и дизайнером, а Лоу только начинал путь к славе. Их отношения развивались стремительно и выглядели как союз двух ярких, свободных натур.
Пара поженилась в 1997 году и стала одной из самых обсуждаемых в британском шоу-бизнесе. В браке родились трое детей: сын Рафферти и дочери Айрис и Руди. Однако семейная жизнь оказалась нестабильной — постоянные съемки, внимание прессы и личные кризисы привели к разводу в 2003 году, который сам Лоу позже называл одним из самых тяжелых периодов своей жизни.
Сиенна Миллер
Отношения с Сиенной Миллер стали, пожалуй, самым громким романом в жизни актера. Они познакомились на съемках фильма «Красавчик Алфи, или Чего хотят мужчин» и быстро превратились в главную пару таблоидов начала 2000-х. Их союз выглядел идеальным: молодые, красивые, востребованные, с одинаковым чувством стиля и бунтарским духом.
Роман сопровождался скандалами, главным из которых стала измена Лоу с няней его детей. Пара рассталась, затем сходилась вновь, но в итоге окончательно разошлась в 2006 году. Несмотря на болезненный разрыв, актер позже признавался, что Сиенна сыграла важную роль в его взрослении и переосмыслении собственных ошибок.
Саманта Берк
Отношения с Самантой Берк стали для Джуда Лоу неожиданными. Их краткий роман произошел после разрыва с Сиенной Миллер и не получил широкого освещения до момента, когда стало известно о беременности Саманты. В 2009 году у Лоу родилась дочь София.
Хотя отношения не переросли в полноценный союз, актер признал отцовство и взял на себя ответственность за ребенка. Он не скрывал, что эта ситуация стала для него напоминанием о последствиях импульсивных решений.
Кэтрин Хардинг
С певицей и автором песен Кэтрин Хардинг, известной под псевдонимом Cat Cavelli, Лоу познакомился в начале 2010-х. Их роман был относительно спокойным по сравнению с предыдущими историями, но также недолгим. В 2015 году у пары родилась дочь Ада.
После расставания Лоу и Хардинг сохранили теплые отношения ради ребенка. Актер неоднократно подчеркивал, что старается быть максимально вовлеченным отцом и поддерживать связь со всеми своими детьми, независимо от обстоятельств их рождения.
Филиппа Коан
Настоящее семейное счастье Джуд Лоу, по его собственным словам, обрел рядом с Филиппой Коан. Она не актриса и не светская персона, а клинический психолог, далекая от мира кино. Их отношения долгое время оставались вне поля зрения прессы, что стало для Лоу принципиально важным.
В 2019 году пара поженилась на закрытой церемонии, а позже у них родились двое детей. Этот брак актер называет самым зрелым и осознанным. Филиппа стала для него не только супругой, но и человеком, с которым он научился выстраивать баланс между работой, семьей и личным пространством.