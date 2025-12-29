Линдси Лохан призналась, что стала слишком эмоциональной

В одном из новых интервью Линдси Лохан призналась: «Я становлюсь наиболее чувствительной и эмоциональной, когда люди ко мне добры. Это невероятно. Я замечаю, что с возрастом, когда кто-то говорит что-то приятное, я такая: "О, боже, я сейчас заплачу, спасибо“».
Актриса объясняет свою тонкую натуру Знаком Зодиака. «Я Рак. Я очень чувствительная», — отметила она.
Звезда фильма «Чумовая пятница» выступила в павильоне Reserve Miami Seaplane на Art Basel, рассказав о своем подходе к балансу, заботе о себе и многом другом. Ежегодное мероприятие включает в себя вдохновляющие беседы и мастер-классы с экспертами и сторонниками здорового образа жизни.
«Когда тебя по-настоящему видят такой, какая ты есть, — продолжила Лохан, — вот что делает меня эмоциональной». На вопрос о том, что помогает ей оставаться на плаву, актриса ответила: «Важно всегда находить время для себя, потому что все происходит так быстро. Вы — свой собственный сосуд — если вы не заботитесь о себе, что угодно может отвлечь вас в одно мгновение».
Лохан, у которой есть 2-летний сын Луай от мужа Бадера Шаммаса, также рассказала, что ей очень нравится материнство и она наслаждается «каждым мгновением, просто зная, что может разделить свою жизнь с другим человеком».
