Экранная адаптация главного мистического романа ХХ века в исполнении Евгения Цыганова (Мастер), Юлии Снигирь (Маргарита) и немецкого актера Аугуста Диля (Воланд) представляет собой визуальный эксперимент, в котором подлинные архитектурные памятники Москвы и Санкт-Петербурга служат декорациями к вневременной истории о любви, творчестве и встрече с дьяволом. В статье рассказываем, где снимали фильм «Мастер и Маргарита».
Города и места, где снимали фильм «Мастер и Маргарита»
Съемочный процесс стал масштабным кинематографическим пазлом, части которого разбросаны между Москвой, Петербургом и цифровыми пространствами. От патриархальной тишины переулков до монументальной имперской архитектуры — вот ключевые локации, определившие визуальный язык новой экранизации.
Москва: улица Бурденко, 23 (Дом Палибина)
Небольшой одноэтажный особняк XIX века в Хамовниках, известный как дом Палибина, стал пристанищем, где жил и творил Мастер. Характерный серо-голубой фасад с гипсовым декором и полуподвал идеально соответствовали булгаковскому описанию. К моменту съемок здание, являющееся образцом послепожарной застройки 1812 года, уже было капитально отреставрировано, что позволило показать во всей красе уникальные детали вроде изразцовых печей ручной росписи.
Москва: Патриаршие пруды
Легендарное место, где начинается роман — встреча Берлиоза, Бездомного и таинственного иностранца, — сохранено в фильме как важная точка на карте Москвы. Однако режиссер использует Патриаршие прежде всего для лирических сцен, например, для прогулки Мастера и Маргариты после их первой встречи, подчеркивая контраст между идиллией и надвигающимся хаосом.
Санкт-Петербург: Московская площадь (сцена гибели Берлиоза)
Кульминационный эпизод знакомства литераторов с Воландом и последующей гибели Берлиоза под трамваем был снят не в Москве, а в Петербурге. На фоне хорошо узнаваемого Дома Советов в стиле сталинский ампир и большого фонтанного ансамбля на Московской площади разворачивается эта ключевая для сюжета встреча, визуально усиливая ощущение монументальности и рока.
Санкт-Петербург: Новая сцена Российской национальной библиотеки (клиника Стравинского)
Внушительная мраморная парадная лестница нового здания РНБ на Московском проспекте выступила в роли лечебницы, куда попадает Мастер. Среди белоснежных колонн и торжественной архитектуры, Маргарита ведет диалог с доктором Стравинским (Леонид Ярмольник).
Санкт-Петербург: Российский этнографический музей (Бал у Сатаны)
Роскошный Мраморный зал (бывший Зал памяти Александра III) в Этнографическом музее стал идеальной оправой для бала у Воланда. Его архитектура с высоким цоколем, массивными колоннами и уникальным 100-метровым барельефом, изображающим народы империи, создала на экране нужную атмосферу мистического величия и вневременного празднества.
Санкт-Петербург: доходный дом Хренова (нехорошая квартира № 50)
Дом на Таврической улице, построенный архитектором Александром Хреновым в 1909 году, благодаря своей монументальной парадной с огромной аркой был использован для съемок сцены визита Мастера к Лиходееву. Здесь, согласно фильму, находится та самая «нехорошая квартира», ставшая эпицентром сверхъестественных событий.
Москва: МГТУ им. Баумана (подъезд дома Драмлита)
В эпизоде, где невидимая Маргарита мстит критику Латунскому, она проникает в подъезд с вывеской «Искусство в массы». На самом деле съемки велись в главном здании МГТУ на Яузе: огромные арки, колонны и скульптурная композиция «Рабочая молодежь» у входа сыграли роль фешенебельного и помпезного дома Драмлита.
Интересные факты о фильме «Мастер и Маргарита»
Работа над картиной была сопряжена с творческими смелыми решениями и техническими инновациями. Вот некоторые детали, которые остались за кадром, но повлияли на конечный результат.
Ключевым элементом визуального ряда стал цифровой Дворец Советов — грандиозный нереализованный проект 1930-х годов высотой 415 метров со 100-метровой статуей Ленина наверху. Вокруг этой компьютерной модели кружила Маргарита-ведьма, что позволило создать образ альтернативной Москвы, воплотившей советскую гигантоманию.
Значительная часть московских сцен была отснята в Санкт-Петербурге. Создатели объяснили этот выбор большей сохранностью в северной столице архитектуры нужной эпохи и масштаба. Это позволило добиться аутентичности без массовой цифровой дорисовки исторического фона.
На роль князя тьмы был приглашен немецкий актер Аугуст Диль, известный по роли в «Бесславных ублюдках» Квентина Тарантино. Его иноязычное происхождение и специфическая актерская харизма, по замыслу режиссера, должны были подчеркнуть иностранность и обособленность Воланда от московской действительности.