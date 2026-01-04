Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Где снимали фильм «Мастер и Маргарита» (2024): реальные локации против булгаковской мистификации

Вспоминаем основные локации, где снимали фильм «Мастер и Маргарита» 2024 года
Никита Шабанов
Автор Кино Mail
Кадр из фильма Мастер и Маргарита
Кадр из фильма «Мастер и Маргарита»

Экранная адаптация главного мистического романа ХХ века в исполнении Евгения Цыганова (Мастер), Юлии Снигирь (Маргарита) и немецкого актера Аугуста Диля (Воланд) представляет собой визуальный эксперимент, в котором подлинные архитектурные памятники Москвы и Санкт-Петербурга служат декорациями к вневременной истории о любви, творчестве и встрече с дьяволом. В статье рассказываем, где снимали фильм «Мастер и Маргарита».

Города и места, где снимали фильм «Мастер и Маргарита»

Съемочный процесс стал масштабным кинематографическим пазлом, части которого разбросаны между Москвой, Петербургом и цифровыми пространствами. От патриархальной тишины переулков до монументальной имперской архитектуры — вот ключевые локации, определившие визуальный язык новой экранизации.

Москва: улица Бурденко, 23 (Дом Палибина)

Кадр из фильма Мастер и Маргарита
Кадр из фильма «Мастер и Маргарита»

Небольшой одноэтажный особняк XIX века в Хамовниках, известный как дом Палибина, стал пристанищем, где жил и творил Мастер. Характерный серо-голубой фасад с гипсовым декором и полуподвал идеально соответствовали булгаковскому описанию. К моменту съемок здание, являющееся образцом послепожарной застройки 1812 года, уже было капитально отреставрировано, что позволило показать во всей красе уникальные детали вроде изразцовых печей ручной росписи.

Москва: Патриаршие пруды

Кадр из фильма Мастер и Маргарита
Кадр из фильма «Мастер и Маргарита»

Легендарное место, где начинается роман — встреча Берлиоза, Бездомного и таинственного иностранца, — сохранено в фильме как важная точка на карте Москвы. Однако режиссер использует Патриаршие прежде всего для лирических сцен, например, для прогулки Мастера и Маргариты после их первой встречи, подчеркивая контраст между идиллией и надвигающимся хаосом.

Санкт-Петербург: Московская площадь (сцена гибели Берлиоза)

Кадр из фильма Мастер и Маргарита
Кадр из фильма «Мастер и Маргарита»

Кульминационный эпизод знакомства литераторов с Воландом и последующей гибели Берлиоза под трамваем был снят не в Москве, а в Петербурге. На фоне хорошо узнаваемого Дома Советов в стиле сталинский ампир и большого фонтанного ансамбля на Московской площади разворачивается эта ключевая для сюжета встреча, визуально усиливая ощущение монументальности и рока.

Санкт-Петербург: Новая сцена Российской национальной библиотеки (клиника Стравинского)

Кадр из фильма Мастер и Маргарита
Кадр из фильма «Мастер и Маргарита»

Внушительная мраморная парадная лестница нового здания РНБ на Московском проспекте выступила в роли лечебницы, куда попадает Мастер. Среди белоснежных колонн и торжественной архитектуры, Маргарита ведет диалог с доктором Стравинским (Леонид Ярмольник).

Санкт-Петербург: Российский этнографический музей (Бал у Сатаны)

Кадр из фильма Мастер и Маргарита
Кадр из фильма «Мастер и Маргарита»

Роскошный Мраморный зал (бывший Зал памяти Александра III) в Этнографическом музее стал идеальной оправой для бала у Воланда. Его архитектура с высоким цоколем, массивными колоннами и уникальным 100-метровым барельефом, изображающим народы империи, создала на экране нужную атмосферу мистического величия и вневременного празднества.

Санкт-Петербург: доходный дом Хренова (нехорошая квартира № 50)

Кадр из фильма Мастер и Маргарита
Кадр из фильма «Мастер и Маргарита»

Дом на Таврической улице, построенный архитектором Александром Хреновым в 1909 году, благодаря своей монументальной парадной с огромной аркой был использован для съемок сцены визита Мастера к Лиходееву. Здесь, согласно фильму, находится та самая «нехорошая квартира», ставшая эпицентром сверхъестественных событий.

Москва: МГТУ им. Баумана (подъезд дома Драмлита)

Кадр из фильма Мастер и Маргарита
Кадр из фильма «Мастер и Маргарита»

В эпизоде, где невидимая Маргарита мстит критику Латунскому, она проникает в подъезд с вывеской «Искусство в массы». На самом деле съемки велись в главном здании МГТУ на Яузе: огромные арки, колонны и скульптурная композиция «Рабочая молодежь» у входа сыграли роль фешенебельного и помпезного дома Драмлита.

Интересные факты о фильме «Мастер и Маргарита» 

Кадр из фильма Мастер и Маргарита
Кадр из фильма «Мастер и Маргарита»

Работа над картиной была сопряжена с творческими смелыми решениями и техническими инновациями. Вот некоторые детали, которые остались за кадром, но повлияли на конечный результат.

  • Ключевым элементом визуального ряда стал цифровой Дворец Советов — грандиозный нереализованный проект 1930-х годов высотой 415 метров со 100-метровой статуей Ленина наверху. Вокруг этой компьютерной модели кружила Маргарита-ведьма, что позволило создать образ альтернативной Москвы, воплотившей советскую гигантоманию.

  • Значительная часть московских сцен была отснята в Санкт-Петербурге. Создатели объяснили этот выбор большей сохранностью в северной столице архитектуры нужной эпохи и масштаба. Это позволило добиться аутентичности без массовой цифровой дорисовки исторического фона.

  • На роль князя тьмы был приглашен немецкий актер Аугуст Диль, известный по роли в «Бесславных ублюдках» Квентина Тарантино. Его иноязычное происхождение и специфическая актерская харизма, по замыслу режиссера, должны были подчеркнуть иностранность и обособленность Воланда от московской действительности.