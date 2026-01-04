Кульминационный эпизод знакомства литераторов с Воландом и последующей гибели Берлиоза под трамваем был снят не в Москве, а в Петербурге. На фоне хорошо узнаваемого Дома Советов в стиле сталинский ампир и большого фонтанного ансамбля на Московской площади разворачивается эта ключевая для сюжета встреча, визуально усиливая ощущение монументальности и рока.