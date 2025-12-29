Звезда «Очень странных дел» рассказал о дружбе с Милли Бобби Браун

Две звезды сериала «Очень странные дела» Милли Бобби Браун и Ноа Шнапп стали лучшими друзьями с тех пор, как познакомились на съемках в 2015 году. Их отношения настолько тесны, что Шнапп является крестным отцом дочери Браун, которую она удочерила этим летом вместе со своим мужем Джейком Бонджови.
Ноа рассказал, что их дружба с Милли возникла мгновенно, как только они встретились на площадке.
«Нам всегда очень комфортно друг с другом. Никому не приходится принуждать себя, — объяснил он. — Так было с первого дня нашей встречи в 2015 году».
«Сколько бы времени мы ни проводили порознь, всегда будет ощущение, что мы вернулись в ту же точку, где были раньше. Я знаю, что она меня поддерживает, а я поддерживаю ее, и приятно, когда это выходит за рамки работы. Она — моя семья», — трогательно прокомментировал Ноа. Актер признался, что его немного раздражает тот факт, что в новом сезоне «Очень странных дел» у него и Милли так мало совместных сцен.
«Нам редко доводится работать вместе, поэтому те небольшие моменты, которые у нас бывают на экране, — это лучший день в жизни», — объяснил он. Ноа отметил, что ему всегда очень весело и комфортно взаимодействовать с Милли. На премьере 5-го сезона в Лос-Анджелесе Шнапп назвал Браун своей «лучшей подругой на всю жизнь».
Ранее Милли Бобби Браун засняли с мужем и дочерью на прогулке.