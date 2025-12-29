Звезда «Очень странных дел» рассказал о дружбе с Милли Бобби Браун

«Сколько бы времени мы ни проводили порознь, всегда будет ощущение, что мы вернулись в ту же точку, где были раньше. Я знаю, что она меня поддерживает, а я поддерживаю ее, и приятно, когда это выходит за рамки работы. Она — моя семья», — трогательно прокомментировал Ноа. Актер признался, что его немного раздражает тот факт, что в новом сезоне «Очень странных дел» у него и Милли так мало совместных сцен.