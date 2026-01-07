Физические страдания Джеймса Кэвизела. У актера было множество травм. Он дважды случайно получил удар настоящей плетью, один из которых оставил на его спине 14-дюймовый шрам. Крест, который он нес в сцене пути на Голгофу, не был бутафорским и весил около 70 кг. Сцены распятия снимались зимой, и Кэвизелу, одетому лишь в набедренную повязку, приходилось часами висеть на кресте на холоде, из-за чего он страдал от переохлаждения и заработал пневмонию. Во время съемок в него даже ударила молния, но, к счастью, он не пострадал серьезно.