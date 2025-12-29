«Ей надо было покраснеть, и она очень мучилась, как это сделать. Честно говоря, я не помню, что именно было на съемочной площадке, но помню, что, когда посмотрела фильм, я была под впечатлением от того, что у нее был такой румянец и такое выражение глаз, которое, знаете, сыграть трудно. Это смущение, эта неловкость. Смотреть такую эротику в присутствии мужа и друзей, и это выражение взрослой женщины, которая впервые это увидела, да и еще в компании других людей… Это, конечно, высокий класс актерского мастерства», — заключила Дюжева.