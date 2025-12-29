Марина Дюжева поделилась своими воспоминаниями о совместной работе с Верой Алентовой, которая ушла из жизни 25 декабря. Марина Михайловна рассказала, что они вместе снимались в картине «Зависть богов» режиссера Владимира Меньшова, мужа Веры Валентиновны.
По сюжету, актрисы были подругами и ровесницами, хотя в реальной жизни Алентова на 13 лет старше Дюжевой.
«Вера… В картине мы играли ровесниц при том, что у нас разница 13 лет. Это уже говорит о том, как она выглядела. Очень сдержанный, выверенный человек, интеллигентный. В эмоциях она была сдержана по крайней мере в кругу актерского общения, а на площадке — естественно эмоциональной», — рассказала Марина Михайловна изданию The Voice.
Она добавила, что коллеге было неловко сниматься в сцене, где ее героиня должна была смотреть эротический фильм «Последнее танго в Париже». Дюжева отметила, что Алентова сильно переживала из-за этого эпизода.
«Ей надо было покраснеть, и она очень мучилась, как это сделать. Честно говоря, я не помню, что именно было на съемочной площадке, но помню, что, когда посмотрела фильм, я была под впечатлением от того, что у нее был такой румянец и такое выражение глаз, которое, знаете, сыграть трудно. Это смущение, эта неловкость. Смотреть такую эротику в присутствии мужа и друзей, и это выражение взрослой женщины, которая впервые это увидела, да и еще в компании других людей… Это, конечно, высокий класс актерского мастерства», — заключила Дюжева.
В картине также сыграл Анатолий Лобоцкий. Он перевоплотился в возлюбленного героини Веры Валентиновны. Актер 20 декабря 2025 года ушел из жизни после продолжительной болезни.
Прощание с ним состоялось 25 декабря. Вера Валентиновна пришла попрощаться с коллегой, но не успела этого сделать, так как ей стало плохо. Из Театра имени Маяковского, где проходила траурная церемония, 83-летнюю актрису забрала скорая.
Однако врачи не смогли спасти Алентову. Как сообщают СМИ, у звезды фильма «Москва слезам не верит» была острая сердечная недостаточность, а также оторвался тромб.
Прощание с Верой Валентиновной прошло 29 декабря в ее родном Театре имени Пушкина. Народную артистку России похоронили на Новодевичьем кладбище рядом с мужем Владимиром Меньшовым.