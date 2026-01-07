Ричмонд
Где снимали фильм «Чудо» (2009): по следам советской легенды в Туле и окрестностях

Вспоминаем, где проходили съемки фильма «Чудо» 2009 года, основанные на, якобы, реально случившейся истории
Никита Шабанов
Автор Кино Mail
Кадр из фильма Чудо
Картина 2009 года переносит зрителей в 1956-й, когда во время новогодней вечеринки девушка Татьяна начинает танцевать с иконой Николая Чудотворца и внезапно застывает, буквально окаменев на месте. Это мистическое происшествие, взбудоражившее весь город, привлекает внимание журналистов, местных властей и даже самого Хрущева, становясь поводом для размышлений о вере, страхе и природе чуда в атеистическом государстве. Съемочная группа под руководством Александра Прошкина и сценариста Юрия Арабова тщательно воссоздала атмосферу послевоенного советского быта. В статье рассказываем, где снимали фильм «Чудо» и вспоминаем интересные факты, связанные с картиной.

Места и локации, где снимали фильм «Чудо»

Чтобы добиться максимальной достоверности, съемочный процесс был тщательно продуман. Вместо того чтобы строить декорации в павильоне, создатели фильма нашли живые места в Тульской области, каждое из которых стало органичной частью повествования.

Поселок Косая Гора (пригород Тулы)

Кадр из фильма Чудо
В тульском пригороде была выстроена главная локация фильма — дом Татьяны (Мария Бурова) и ее матери. Специально для съемок построили деревянный дом, похожий на здание на улице Чкалова, 84 в Куйбышеве, где, по легенде, и произошло реальное стояние. Улицы Косой Горы с их одноэтажной частной застройкой идеально подошли для создания образа провинциального Гречанска (вымышленное название города в фильме). Здесь разворачивается центральная драма, сюда стекаются толпы зевак и сюда приезжает журналист Николай Артемьев (Константин Хабенский).

Ясногорск и Заокский район

Кадр из фильма Чудо
Несколько ключевых сцен были сняты в этих районах Тульской области. Здание отделения милиции в Ясногорске сыграло роль местного РОВД, куда доставляют героиню для допросов. А типография в Заокском стала редакцией областной газеты, где работает журналист Николай и где разворачиваются его профессиональные и личные метания. Эти реальные учреждения с их типичной советской архитектурой добавили фильму документальной основательности.

Город Тула

Кадр из фильма Чудо
Тульский дом офицеров был использован для съемок эпизодов с Никитой Хрущевым (Александр Потапов), который по сюжету останавливается здесь во время своего визита. Также в кадр попали здание «Тулауголь» и, по некоторым данным, железнодорожный вокзал, который изобразил вокзал Гречанска. Эти массивные, солидные постройки сталинской эпохи помогли визуально отделить мир власти и учреждений от частного, почти сельского мира дома Татьяны.

Музей-усадьба «Ясная Поляна»

Кадр из фильма Чудо
Одна из самых пронзительных финальных сцен была снята в знаменитой усадьбе Льва Толстого. Она стала местом, куда помещают героиню после всей истории. Этот выбор локации добавляет финалу особой литературной и философской глубины.

Интересные факты о фильме «Чудо»

Создание фильма, основанного на полумифическом сюжете, было сопряжено с любопытными деталями и сложностями, которые отразились на конечном результате.

Кадр из фильма Чудо
  • Сценарий Юрия Арабова основан на истории стояния Зои — одной из самых известных религиозных легенд советского времени. Согласно ей, в 1956 году в Куйбышеве девушка Зоя Карнаухова во время танца с иконой окаменела и простояла так 128 дней до Пасхи. Несмотря на публикацию опровергающего фельетона в газете «Волжская коммуна», слухи продолжали упорно циркулировать в обществе.

  • В фильме имена главных героев изменены: Зоя стала Татьяной, а город Куйбышев — вымышленным городком Гречанск. Это позволило авторам дистанцироваться от буквального пересказа легенды и сосредоточиться на художественном осмыслении темы.

  • Несмотря на сложную тему, фильм был высоко оценен профессиональным сообществом. Он получил «Серебряного Георгия» за режиссуру на 31-м Московском международном кинофестивале, а также главный приз фестиваля «Сталкер» за лучший игровой фильм о правах человека.

  • Режиссер Александр Прошкин неоднократно заявлял, что считает историю стояния не придуманной, ссылаясь на множество свидетельств. Его позицию публично поддерживал протоиерей Всеволод Чаплин, что вызывало дискуссии в светских и религиозных кругах.

  • Голубь, влетающий в окно в начале фильма как дурное предзнаменование и появляющийся на подоконнике в самом конце, является важным символом. Он отсылает одновременно и к народным приметам, и к христианской символике Святого Духа, что подчеркивает двойственное, материалистическое и мистическое, прочтение событий.