Сценарий Юрия Арабова основан на истории стояния Зои — одной из самых известных религиозных легенд советского времени. Согласно ей, в 1956 году в Куйбышеве девушка Зоя Карнаухова во время танца с иконой окаменела и простояла так 128 дней до Пасхи. Несмотря на публикацию опровергающего фельетона в газете «Волжская коммуна», слухи продолжали упорно циркулировать в обществе.

В фильме имена главных героев изменены: Зоя стала Татьяной, а город Куйбышев — вымышленным городком Гречанск. Это позволило авторам дистанцироваться от буквального пересказа легенды и сосредоточиться на художественном осмыслении темы.

Несмотря на сложную тему, фильм был высоко оценен профессиональным сообществом. Он получил «Серебряного Георгия» за режиссуру на 31-м Московском международном кинофестивале, а также главный приз фестиваля «Сталкер» за лучший игровой фильм о правах человека.

Режиссер Александр Прошкин неоднократно заявлял, что считает историю стояния не придуманной, ссылаясь на множество свидетельств. Его позицию публично поддерживал протоиерей Всеволод Чаплин, что вызывало дискуссии в светских и религиозных кругах.