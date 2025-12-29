Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Фото актрисы Екатерины Климовой в мини-платье вызвало ажиотаж в сети

Актриса поделилась снимками в откровенном наряде
Екатерина Климова / фото: соцсети
Екатерина Климова / фото: соцсети

Российская актриса театра, кино и дубляжа Екатерина Климова поделилась снимками в откровенном наряде и вызвала ажиотаж в сети. Соответствующие комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

47-летняя звезда сериала «Бедная Настя» предстала в облегающем белом мини-платье без бретелей. Кроме того, она позировала в открытых туфлях и пушистой накидке. При этом стилисты дополнили эффектный образ артистки объемной прической, а визажисты — макияжем в нюдовых тонах.

Поклонники, в свою очередь, оценили новые кадры знаменитости в комментариях под постом. «Невероятная красота и харизма», «Королева», «Очень красивая», «Шикарная», «Потрясающие снимки! Такие эстетичные», «Совершенство», — высказывались они.

Ранее Екатерина Климова и ее старшая дочь в парных нарядах очаровали публику.