Фото актрисы Екатерины Климовой в мини-платье вызвало ажиотаж в сети

Российская актриса театра, кино и дубляжа Екатерина Климова поделилась снимками в откровенном наряде и вызвала ажиотаж в сети. Соответствующие комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.