«Господь ее услышал»: Юлия Меньшова посвятила Вере Алентовой трогательную речь

Дочь народной артистки РФ Веры Алентовой телеведущая Юлия Меньшова рассказала, что ее мама ушла из жизни так, как сама не раз говорила — быстро и без страданий. Слова артистки передает Life.ru.
«Она всегда говорила: “Только бы не стать обузой. Если бы можно было уйти мгновенно — это было бы моим великим счастьем”. Я думаю, что Господь ее услышал», — сказала Меньшова.
По ее словам, тема смерти в их семье никогда не была табу. Вера Алентова открыто говорила об этом и заранее давала дочери советы на случай, если ее не станет. Актриса особенно боялась утратить самостоятельность и превратиться в проблему для близких.
Меньшова подчеркнула, что мать ушла именно так, как хотела — легко и быстро, не доставив никому тягот.
Также она вспомнила один из последних ярких эпизодов, связанный с Верой Алентовой. По словам телеведущей, в последнее время актрисе было трудно подниматься по лестнице без опоры, однако у театра Маяковского она неожиданно собралась с силами.
«Я благодарна журналистам, которые сняли, как она поднималась по лестнице. Она увидела людей и поняла, что на нее смотрят. И она просто “взлетела” наверх — как будто ей снова 20 лет. В этом была вся она», — поделилась Меньшова.
Вера Алентова скончалась 25 декабря в возрасте 83 лет. В день прощания с актером Анатолием Лобоцким в Театре Маяковского ей стало плохо, спасти актрису не смогли. Местом ее последнего упокоения стало Новодевичье кладбище, где похоронен ее муж Владимир Меньшов. Участок находится в окружении могил таких мастеров культуры, как Александр Ширвиндт, Василий Лановой, Инна Чурикова и Глеб Панфилов.