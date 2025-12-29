Стало известно, где похоронят Брижит Бардо

О смерти звезды сообщило издание Le Figaro 28 декабря. Актриса скончалась в возрасте 91 года. Точная причина смерти знаменитости не называется, известно лишь то, что она болела и незадолго до кончины проходила лечение в больнице. Бардо сделали операцию, после которой она продолжила восстановление в своем доме в Сен-Тропе.