Шахназаров оценил роль Алентовой в «Москва слезам не верит»

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Созданной народной артисткой России Верой Алентовой образ Кати Тихомировой в фильме ее мужа, режиссера Владимира Меньшова, «Москва слезам не верит» стал частью мировоззрения русского народа, он навсегда останется в миллионах любивших ее сердец, заявил глава киноконцерна «Мосфильм», режиссер Карен Шахназаров.
Алентова скончалась 25 декабря, ей было 83 года. Утром ей стало плохо в Театре имени Владимира Маяковского, где проходило прощание с народным артистом РФ Анатолием Лобоцким. Ее оперативно госпитализировали, но, к сожалению, не спасли. Церемония прощания с актрисой проходит в театре имени Пушкина, где она служила 60 лет. Затем ее похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с мужем.
«Вера Валентиновна создала много замечательных образов в театре, в кино, но мне кажется, — в моем сердце, во всяком случае, — думаю, что в десятках миллионов сердец российских и русских зрителей навсегда останется тот необыкновенный женский образ, который она создала вместе со своим супругом Владимиром Меньшовым в фильме “Москва слезам и верит”», — подчеркнул Шахназаров на церемонии.
Он отметил, что это была больше, чем актерская работа — это была «часть мировоззрения русского народа».
«Пока есть русское кино, пока есть русская национальная особость, этот образ будет сохранять свою силу, свою необыкновенную привлекательность, и он будет формировать мировоззрение наших сограждан на протяжении долгих десятилетий. Спасибо, Вера Валентиновна, за то, что вы были», — заключил Шахназаров.
Алентова родилась 21 февраля 1942 года в городе Котлас Архангельской области. В 1965 году она окончила Школу-студию МХАТ, затем ее приняли в труппу театра имени Пушкина. С 2009 года она руководила актерско-режиссерской мастерской во ВГИКе.
Актриса наиболее известна по главной роли в фильме «Москва слезам не верит» (1979). Она также снялась в таких кинокартинах, как «Завтра была война» (1987), «Ширли-мырли» (1995), «Зависть богов» (2000), «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…» (2004), «Дорога без конца» (2014) и других.
В 1992 году Алентова получила звание народной артистки России.