Шахназаров оценил роль Алентовой в «Москва слезам не верит»

Алентова скончалась 25 декабря, ей было 83 года. Утром ей стало плохо в Театре имени Владимира Маяковского, где проходило прощание с народным артистом РФ Анатолием Лобоцким. Ее оперативно госпитализировали, но, к сожалению, не спасли. Церемония прощания с актрисой проходит в театре имени Пушкина, где она служила 60 лет. Затем ее похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с мужем.