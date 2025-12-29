Ричмонд
Дочь Михаила Боярского показала актера с внуком в день его 76-летия

Елизавета Боярская поделилась архивными домашними кадрами

Елизавета Боярская в личном блоге показала редкие кадры отца Михаила Боярского и своего младшего сына Григория. Актриса запечатлела, как ее наследник играл со знаменитым дедом, пока тот смотрел футбольный матч.

Михаил Боярский с внуком Григорием, фото: соцсети
Григорий сидел у Михаила Сергеевича на плечах, обнимал и вместе с ним немного наблюдал за ходом игры. Звезда фильма «Д’Артаньян и три мушкетера» иногда отвлекался на внука и позволял Григорию веселиться.

Боярская поделилась архивным видео в честь дня рождения отца — 26 декабря Михаилу Сергеевичу исполнилось 76 лет.

Михаил Боярский с внуком Григорием, фото: соцсети
«Внуки и жена рядом, Зенит — чемпион — все, что надо для счастья нашему папе и дедушке! Папочка, родной, с Днем рождения, самое главное — будь здоров и бодр! Строй планы и осуществляй. А мы всегда рядом, во всем поддержим, поможем и будем стараться только радовать. Мы тебя очень любим», — написала актриса.

Михаил Боярский с внуком Григорием, фото: соцсети
Напомним, Михаил Боярский женат на актрисе Ларисе Луппиан. У супругов двое детей: 45-летний сын Сергей Боярский и 40-летняя дочь Елизавета Боярская.

Старший наследник пары стал депутатом, а дочь пошла по их стопам и стала успешной актрисой. У Сергея Боярского четверо детей от двух браков, а у Елизаветы — 13-летний Андрей и семилетний Григорий от мужа Максима Матвеева.

Елизавета и Михаил Боярские, фото: соцсети
Ранее Боярский рассказал, как изменился с возрастом. Артист признался, что разочаровался во многих сферах жизни. 