В царстве все стабильно? Что ждать от мультфильма «Три богатыря и свет клином»

Франшиза «Три богатыря» уже давно стала символом стабильности, из года в год мы встречаем привычных героев, которые действуют традиционно для своих персонажей. Модернистская сказка с былинными героями всегда обращается не только к традиционным ценностям, но и актуальным архетипам. Несколько наивный и трусоватый князь с историческими амбициями, берущий на себя роль его пресс-секретаря конь, вечно говорящий лишнее и невпопад, бизнес в виде купца, желающего вместо честного предпринимательства пилить бюджет… Вся надежда на силовиков. Уж они-то точно не подведут.