В царстве все стабильно? Что ждать от мультфильма «Три богатыря и свет клином»

О чем мультфильм «Три богатыря и свет клином»
Мирная жизнь Киева потревожена зловещими слухами — на город движется гигантская туча зла, которая закроет собой солнце. В связи с этим ожидающие пополнения семейств богатыри отправлены на границу с задачей как-то эту тучу рассеять. А всем горожанам дан приказ спать днем, а не ночью.
Купец Колыван решил воспользоваться ситуацией и под шумок наложить лапу на княжеский «Фонд поколений», куда, предположительно, инвестированы основные богатства государства. С армией наемных болотных пней он захватывает дворец, и великому князю с конем Юлием приходится бежать. Богатыри меж тем безмятежно валяются на травке и ждут новостей от жен.
Зачем смотреть
«Три богатыря и свет клином» — пожалуй, самая добродушная серия франшизы. Главный злодей Колыван — скорее просто вор, а не убийца, и его пни не такие уж плохие парни, по-своему милые. Ожидание мега-тучи превращается в какое-то «ожидание Годо», а больше всего волнений связано с беременностью богатырских жен. Так и ждешь, что «Фонд поколений» окажется большим сундуком с пеленками. Впрочем, мы не спойлерим, и не все так просто.
Франшиза «Три богатыря» уже давно стала символом стабильности, из года в год мы встречаем привычных героев, которые действуют традиционно для своих персонажей. Модернистская сказка с былинными героями всегда обращается не только к традиционным ценностям, но и актуальным архетипам. Несколько наивный и трусоватый князь с историческими амбициями, берущий на себя роль его пресс-секретаря конь, вечно говорящий лишнее и невпопад, бизнес в виде купца, желающего вместо честного предпринимательства пилить бюджет… Вся надежда на силовиков. Уж они-то точно не подведут.
Почему можно не смотреть
Стабильность выражается не только в том, что достоинства серии не меняются. Не меняются и ее недостатки. Во-первых — хватит кошмарить бизнес. Почему негодяй представлен купцом? Современное российское предпринимательство — основа государства, они не только создают нашу экономику, но и принимают активное участие в волонтерской деятельности. А казнокрадов мы видим скорее среди чиновников. Может, пора уже развенчать коня Юлия? Он и так давно уже половину зрителей скорее раздражает.
А князю давно пора бы перестать быть комическим персонажем — совершенно непонятно, на кого это вообще намек. Кто из древних киевских князей был таким? Наверное, стоило бы обратиться к опыту предков, например, к образу князя из мультфильма «Лебеди Непрядвы». Конечно, это разные жанры, поэтому стили и задачи у них тоже разные. Но все при желании можно придумать. Да и что-то новое в образах смотреть будет поинтереснее.