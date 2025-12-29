«Мы несколько дней назад до ухода Веры Валентиновны играли спектакль — конец года, все уставшие. Я к ней сажусь, обнимаю, говорю: ''Верочка Валентиновна, так все плохо, так грустно, я так себе не нравлюсь''. А она говорит: “Чего?” — “Ну правда, все ужасно, скорее бы этот тяжеленный год закончился. Я не могу смотреть на себя в зеркало — вся серая, страшная”. — ''Дура! Наслаждайся. Настанет время, когда наслаждаться будет нечем''», — передает слова Исаковой издание Woman.ru.