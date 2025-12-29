Ричмонд
Исакова рассказала, как Вера Алентова поддерживала ее после смерти мужа

Актриса призналась, что старшая коллега советовала ей выходить на сцену, что бы ни случилось в жизни
Виктория Исакова на прощании с народной артисткой РФ Верой Алентовой
Виктория Исакова на прощании с народной артисткой РФ Верой АлентовойИсточник: Агентство городских новостей «Москва»

Виктория Исакова пришла проститься с Верой Алентовой, с которой она долгие годы служила в Театре имени Пушкина. Звезда фильма «Буратино» рассказала, что у нее состоялся серьезный разговор со старшей коллегой за несколько дней до ее ухода из жизни.

«Мы несколько дней назад до ухода Веры Валентиновны играли спектакль — конец года, все уставшие. Я к ней сажусь, обнимаю, говорю: ''Верочка Валентиновна, так все плохо, так грустно, я так себе не нравлюсь''. А она говорит: “Чего?” — “Ну правда, все ужасно, скорее бы этот тяжеленный год закончился. Я не могу смотреть на себя в зеркало — вся серая, страшная”. — ''Дура! Наслаждайся. Настанет время, когда наслаждаться будет нечем''», — передает слова Исаковой издание Woman.ru.

Вера Алентова
Вера АлентоваИсточник: Legion-Media.ru

Она также добавила, что Вера Валентиновна поддерживала ее в сложный период жизни. В июле 2025-го Исакова похоронила мужа Юрия Мороза, который ушел из жизни после продолжительной болезни.

«Она в сложный период мне сказала: “Всегда выходи на сцену, что бы ни было. Сцена тебя спасет”», — цитирует актрису «СтарХит».

Вера Алентова ушла из жизни 25 декабря 2025 года. Утром она пришла проститься с коллегой Анатолием Лобоцким. Актрисе стало плохо, после чего ее увезли на скорой. К сожалению, врачи не смогли помочь Алентовой, хотя боролись за ее жизнь более часа. 

Отмечается, что в последние месяцы у актрисы были проблемы с сердцем. По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Вере Алентовой было 83 года.

Прощание с актрисой прошло 29 декабря в Театре имени Пушкина, в котором она прослужила около 60 лет. Веру Валентиновну похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с мужем Владимиром Меньшовым

Ранее Мария Аронова рассказала о последнем желании Веры Алентовой. 