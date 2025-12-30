Номинация на «Оскар» за визуальные эффекты была заслуженной. Кульминационный взрыв вертолета на крыше снимали с помощью девяти камер одновременно, дубль был всего один. Для этого создали миниатюрную копию верхних этажей Fox Plaza и радиоуправляемую модель вертолета. Эффект падения Грубера из окна — это сложная комбинация: Алан Рикман падал спиной вперед с шестиметровой высоты в павильоне на хромакее, а фон дорисовывали позже. Сцена же с огненным шаром в лифтовой шахте — это два совмещенных кадра: один со вспышкой, другой с настоящим взрывом.