Этот фильм перевернул жанр боевика, предложив вместо непобедимого супермена — уставшего, босого и саркастичного героя. За кадром же шла своя война: за бюджет, локации, право снять по-настоящему новаторское кино. В статье рассказываем, как снимали фильм «Крепкий орешек», который навсегда изменил Голливуд.
Особенности съемочного процесса
Создатели «Крепкого орешка» подошли к проекту не как к шаблонному экшену, а как к авторскому высказыванию, где была важна каждая деталь и атмосфера. Это отразилось во всех аспектах производства.
Новаторская операторская работа Яна де Бонта
Будущий режиссер «Скорости» и тогдашний соратник Пола Верховена, голландец Ян де Бонт, привнес в голливудский блокбастер европейскую эстетику. Вместо стандартного для боевиков ровного, яркого света он использовал драматическую светотень, вдохновляясь Рембрандтом и немецким экспрессионизмом. Кадры были контрастными, с глубокими тенями, что усиливало напряжение. Де Бонт также настоял на съемках с рук и использовании нескольких камер одновременно, что придало действию динамичный стиль. Его работа с анаморфотной оптикой Panavision, дающей характерные блики, добавила изображению живого, неидеального дыхания.
Гениальные находки в звуке и музыке
Звуковой ряд фильма — это отдельное искусство. Режиссер Джон МакТирнан хотел, чтобы у картины были узнаваемые музыкальные ключи. Он позаимствовал их у Стэнли Кубрика: «Ода к радости» Бетховена стала лейтмотивом хладнокровного и интеллектуального зла в лице Ганса Грубера, а мелодия из «Поющих под дождем», насвистываемая убийцей, превратилась в леденящий душу контраст между ужасом и легкостью. При этом оригинальную музыку писал Майкл Кэмен, а для одной из сцен (гибель Карла) использовали невостребованный фрагмент саундтрека Джеймса Хорнера к «Чужим».
Спецэффекты, балансирующие на грани реальности
Номинация на «Оскар» за визуальные эффекты была заслуженной. Кульминационный взрыв вертолета на крыше снимали с помощью девяти камер одновременно, дубль был всего один. Для этого создали миниатюрную копию верхних этажей Fox Plaza и радиоуправляемую модель вертолета. Эффект падения Грубера из окна — это сложная комбинация: Алан Рикман падал спиной вперед с шестиметровой высоты в павильоне на хромакее, а фон дорисовывали позже. Сцена же с огненным шаром в лифтовой шахте — это два совмещенных кадра: один со вспышкой, другой с настоящим взрывом.
Когда проходили съемки фильма «Крепкий орешек»
Основной производственный период фильма занял около четырех месяцев. Съемки стартовали в ноябре 1987 года и продолжались до марта 1988 года. Это было стратегическое решение — снять рождественский фильм как раз в преддверии праздников, чтобы создать нужную атмосферу на площадке и успеть к летнему прокатному сезону, на который нацеливалась студия 20th Century Fox.
Бюджет съемок фильма «Крепкий орешек»
Общий бюджет производства картины составил относительно скромные для большого студийного боевика 28 миллионов долларов. Значительная часть этих денег (5 миллионов) ушла на гонорар Брюса Уиллиса, что было беспрецедентной суммой для телевизионного актера на тот момент. Остальные средства были направлены на строительство сложных декораций (например, целого этажа-павильона с видом на Лос-Анджелес), дорогостоящие спецэффекты от Industrial Light & Magic и работу на натуре в реальном небоскребе.
Какие сложности возникли в процессе съемок
Съемочный процесс напоминал партизанскую войну, полную неожиданных препятствий.
Работа в действующем офисе. Съемки проходили в только что построенном здании Fox Plaza, где уже работали сотрудники студии. Группе постоянно приходилось извиняться за грохот выстрелов и взрывов, а также согласовывать каждое разрушительное действие.
Здоровье актеров. Брюс Уиллис получил частичную потерю слуха на левое ухо во время сцен массированной стрельбы в закрытом конференц-зале, где звук усиливался. Алан Рикман повредил ногу при первом дубле сцены встречи с Макклейном и несколько дней ходил на костылях.
Война со студией. Руководство Fox было в ужасе от идеи взрывать и расстреливать их новую флагманскую штаб-квартиру. Утверждение сцены с атакой бронированной машины и падением вертолета заняло месяцы переговоров.
Плотный график Уиллиса. Актер параллельно снимался в сериале «Детективное агентство „Лунный свет“». Чтобы выкроить для него время, сценарий постоянно переписывали, добавляя сцены с заложниками и террористами, что, как ни парадоксально, обогатило второстепенных персонажей.
Кто сыграл в фильме «Крепкий орешек»
Подбор актеров стал одной из ключевых побед создателей. Они нашли идеальное сочетание типажей, которое и породило магию.
Брюс Уиллис (Джон Макклейн). Малоизвестный на тот момент телеактер, бывший далеко не первым и даже не десятым в списке кандидатов (после отказа Сильвестра Сталлоне, Арнольда Шварценеггера, Мэла Гибсона, Клинта Иствуда). Его ироничный, человечный и уязвимый герой стал новой иконой жанра.
Алан Рикман (Ганс Грубер). Британский театральный актер. Его интеллектуальный, харизматичный и холодный злодей поднял планку для всех антагонистов боевиков.
Бонни Беделиа (Холли Генеро-Макклейн). Неочевидный для студии выбор (ее считали слишком взрослой), но именно ее образ сильной, карьероориентированной женщины добавил истории современного социального контекста.
Александр Годунов (Карл). Бывший солист Большого балета, сбежавший в США. Его физическая мощь и ледяной взгляд сделали Карла идеальным пугающим исполнителем.
Реджинальд ВелДжонсон (сержант Эл Пауэлл). Его герой, «пончиковый коп», стал сердцем фильма — связующим звеном между одиноким героем наверху и обывательским миром внизу.
Также в фильме приняли участие Пол Глисон, Уильям Этертон, Харт Бокнер, Джеймс Шигета, Роберт Дави, Бруно Доуон и другие актеры.
Интересные факты о фильме «Крепкий орешек»
Иногда гениальные решения рождались из случайностей: например, знаменитая сцена, где Макклейн чудом удерживается в вентиляционной шахте, была снята с первой попытки из-за ошибки каскадера, который промахнулся мимо опоры, — и именно этот неудачный дубль с настоящим испугом и отчаянием режиссер Джон МакТирнан посчитал идеальным. Но это далеко не единственная удивительная история со съемочной площадки.
Знаменитая фраза «Йиппи-ка-йей, ублюдок!» была почти полностью импровизацией Уиллиса. В сценарии было просто: «Умри, ублюдок!».
Босые ноги Макклейна — это оптический обман. На самом деле Уиллис бегал в специальных прозрачных резиновых чешках, защищавших ступни от осколков.
Медвежонок, который фигурирует в конце, — личная игрушка режиссера Джона МакТирнана. Позже он же появился в его же фильме «Охота за „Красным октябрем“».
Выражение подлинного ужаса на лице Алана Рикмана в сцене падения — настоящая реакция. Каскадера попросили отпустить трос на счет «два», а не «три», чтобы застать актера врасплох.
Немецкая речь террористов в оригинальной версии — тарабарщина. Для немецкого проката фильма террористов переозвучили, сделав их международными, а не немецкими.
Агенты ФБР Джонсон и Джонсон были названы так в шутку, чтобы разыграть актера Реджинальда ВелДжонсона, игравшего сержанта Пауэлла.
Рождественская песня Let It Snow! в финале — в исполнении Вона Монро 1945 года. Она была выбрана за ее вневременную, ностальгическую атмосферу, идеально завершающую кровавую ночь.