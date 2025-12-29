Олешко почтил память Веры Алентовой перед церемонией прощания с актрисой

Прощание с кинозвездой Верой Алентовой прошло в Театре Пушкина в Москве. Перед церемонией своими мыслями о великой артистке с корреспондентом Life.ru поделились актер Александр Олешко и ее ученица Ирина Штерк.
Штерк с теплотой вспомнила уроки и наставления Алентовой, отмечая, что в ней удивительным образом сочетались теплота и строгость. По ее словам, наставница на каждой репетиции была блестяще подготовлена и собрана.
«Вместе с Владимиром Валентиновичем (Меньшовым) они сумели протянуть руку из того поколения, из той школы, передать те ценности, то понимание профессии, служение театру, которое сейчас редко встретишь. Наше поколение может только попробовать воплотить эти идеалы», — сказала ученица Алентовой.
Олешко подчеркнул, что он многому научился у актрисы. По его словам, такие, как она, — это содержательные, глубокие, преданные и настоящие «люди-знаки», которые сопровождают жизни нескольких поколений.
«Она была очень внимательным, нежным и сильным человеком. Она была влюбленным человеком — в Меньшова, в профессию, в свою дочь, в семью, во внуков. Таких людей всегда будет не хватать», — уверен артист.
Напомним, что звезда фильма «Москва слезам не верит» Вера Алентова скончалась 25 декабря в возрасте 83 лет. История получилась очень трагичной, поскольку ей стало плохо, когда она увидела гроб с телом своего друга и коллеги Анатолия Лобоцкого. Вероятно, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Алентову похоронят рядом с мужем, Владимиром Меньшовым, на Новодевичьем кладбище.