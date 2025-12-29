В Театре имени Пушкина простились с Верой Алентовой

«Вера Валентиновна создала много замечательных образов в театре и кино. Мне кажется, что в десятках миллионов сердец наших соотечественников навсегда останется тот необыкновенный женский образ, который она создала вместе со своим другом и супругом Владимиром Меньшовым в фильме “Москва слезам не верит”. Это больше, чем актерская работа. Это часть мировоззрения русского народа. Пока есть русское кино, пока есть русская национальная особенность, этот образ будет сохранять свою силу и свою необыкновенную привлекательность. Вы навсегда останетесь в моем сердце, так же, как ваш незабвенный супруг Владимир Валентинович. Спасибо вам!» — сказал он.