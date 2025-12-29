Ричмонд
В Театре имени Пушкина простились с Верой Алентовой

Актрису похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с народным артистом РСФСР Владимиром Меньшовым
Церемония прощания с народной артисткой РФ Верой Алентовой
Церемония прощания с народной артисткой РФ Верой АлентовойИсточник: Агентство городских новостей «Москва»

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Церемония прощания с народной артисткой РФ Верой Алентовой состоялась в Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина, передает корреспондент ТАСС.

На Тверском бульваре, рядом с памятником основателям Камерного театра народным артистам РСФСР Александру Таирову и Алисе Коонен, коллектив Театра Пушкина организовал фотовыставку, посвященную Вере Алентовой. На черно-белых снимках запечатлена игра артистки в спекатклях «Дети солнца», «Разбитое счастье», «Любовь. Письма», «Жил-был я», «Счастливые дни», «Шоколадный солдатик», «Я — женщина», «Девичник club».

Афиши у Театра имени Пушкина, где проходит прощание с народной артисткой РФ Верой Алентовой
Афиши у Театра имени Пушкина, где проходит прощание с народной артисткой РФ Верой АлентовойИсточник: Агентство городских новостей «Москва»

Фотовыставка сменила афиши репертуара. Под фотографией, на месте которой ранее находилась афиша спектакля «Мадам Рубинштейн» с Алентовой в главной роли, 25 декабря, в день смерти актрисы, появился стихийный мемориал: свечи, белые и красные розы, гвоздики, хризантемы. Поклонники народной артистки несли цветы к мемориалу и на вторые, и на третьи сутки со дня ее смерти.

Внутри театра

Прощание с народной артисткой РФ Верой Алентовой в Московском драматическом театре имени Пушкина
Прощание с народной артисткой РФ Верой Алентовой в Московском драматическом театре имени ПушкинаИсточник: Агентство городских новостей «Москва»

Гроб с телом Алентовой установили на Основной сцене театра. Спустя 30 минут с начала гражданской панихиды правая сторона партера, отведенная для пришедших проститься, была полностью заполнена. Очередь желающих проститься с Алентовой составляла несколько метров.

По правую и левую стороны гроба стояли венки, направленные творческими коллективами и друзьями семьи. Под потолком был подвешен экран, на котором транслировались снимки Алентовой: игра на сцене и в кино, закулисная и семейная жизнь. Под экраном разместили венки от президента РФ Владимира Путина и администрации президента.

Константин Хабенский на прощании с народной артисткой РФ Верой Алентовой
Константин Хабенский на прощании с народной артисткой РФ Верой АлентовойИсточник: Агентство городских новостей «Москва»

Почтить память Алентовой в этот день пришли министр культуры РФ Ольга Любимова, руководитель Департамента культуры города Москвы Алексей Фурсин, художественный руководитель-директор МХТ имени А. П. Чехова народный артист РФ Константин Хабенский, худрук Государственного театра наций народный артист РФ Евгений Миронов, генеральный директор киноконцерна «Мосфильм» народный артист РФ Карен Шахназаров, ректор ВГИКа Владимир Малышев, народный артист РФ Александр Олешко, народная артистка РФ Мария Аронова, генеральный директор Чеховского фестиваля Карина Цатурова, худрук и детектор Театра Пушкина заслуженный артист РФ Евгений Писарев и Владимир Жуков соответственно, младшее и старшее поколение актеров театра и многие другие.

Александр Михайлов на прощании с народной артисткой РФ Верой Алентовой
Александр Михайлов на прощании с народной артисткой РФ Верой АлентовойИсточник: Агентство городских новостей «Москва»
Евгений Миронов на прощании с народной артисткой РФ Верой Алентовой
Евгений Миронов на прощании с народной артисткой РФ Верой АлентовойИсточник: Агентство городских новостей «Москва»
Александр Панкратов-Черный на прощании с народной артисткой РФ Верой Алентовой
Александр Панкратов-Черный на прощании с народной артисткой РФ Верой АлентовойИсточник: Агентство городских новостей «Москва»

Всю свою профессиональную жизнь Алентова посвятила Театру Пушкина: в 1965 году она окончила актерский факультет Школы-студии МХАТ и была принята в труппу, которую с тех пор не покидала. В 2025 году Алентова отметила 60-летие своей службы в театре. 26 декабря руководство учреждения объявило об отмене всех спектаклей, запланированных в день прощания с актрисой.

«Таких уже не будет»

Юлия Меньшова
Юлия МеньшоваИсточник: Агентство городских новостей «Москва»

На церемонии свои соболезнования выразил народный артист РФ Александр Олешко.

«Я хотел сказать ей спасибо как зрителю и как человеку, у которого много чему можно научиться. Достоинству, бережному отношению к семье, профессии. Это люди-легенды, это люди, которые сопровождали жизни наших родителей, нашу жизнь. Таких уже не будет», — поделился Олешко.

Игорь Гордин на прощании с народной артисткой РФ Верой Алентовой
Игорь Гордин на прощании с народной артисткой РФ Верой АлентовойИсточник: Агентство городских новостей «Москва»

Художественный руководитель Московского драматического театра имени А. С. Пушкина Евгений Писарев назвал смерть Алентовой огромной потерей для театра и для себя лично.

«Вера Валентиновна служила этой сцене 60 лет. Она была нашим ориентиром, нашим камертоном, причем не только профессиональным, но и человеческим. Пример интеллигентности, деликатности, преданности этому месту, своему делу, своей семье, своей родине. И казалось, что так будет всегда», — отметил худрук.

Карен Шахназаров на прощании с народной артисткой РФ Верой Алентовой
Карен Шахназаров на прощании с народной артисткой РФ Верой АлентовойИсточник: Агентство городских новостей «Москва»

Генеральный директор киностудии «Мосфильм», народный артист РФ Карен Шахназаров назвал честью знакомство и дружбу с Алентовой.

«Вера Валентиновна создала много замечательных образов в театре и кино. Мне кажется, что в десятках миллионов сердец наших соотечественников навсегда останется тот необыкновенный женский образ, который она создала вместе со своим другом и супругом Владимиром Меньшовым в фильме “Москва слезам не верит”. Это больше, чем актерская работа. Это часть мировоззрения русского народа. Пока есть русское кино, пока есть русская национальная особенность, этот образ будет сохранять свою силу и свою необыкновенную привлекательность. Вы навсегда останетесь в моем сердце, так же, как ваш незабвенный супруг Владимир Валентинович. Спасибо вам!» — сказал он.

Виктория Исакова на прощании с народной артисткой РФ Верой Алентовой
Виктория Исакова на прощании с народной артисткой РФ Верой АлентовойИсточник: Агентство городских новостей «Москва»
Таисия Гордина на прощании с народной артисткой РФ Верой Алентовой
Таисия Гордина на прощании с народной артисткой РФ Верой АлентовойИсточник: Агентство городских новостей «Москва»

Смерть Алентовой — это огромная потеря для всей страны, считает народный артист РСФСР художественный руководитель Московского театра Et Cetera Александр Калягин.

«Веру Алентову я знал еще со студенческих лет. Она всегда была очень цельным, волевым человеком, фанатично преданным своему делу. Она была потрясающе талантлива, красива, умна и фантастически трудолюбива. Это большое горе для Театра Пушкина, в истории которого Вера Алентова была одной из самых ярких фигур. Это огромная потеря и для всей театральной культуры страны. Уходит великая театральная эпоха. Уходят люди, которые создавали эту эпоху. И Вера Алентова — одна из них. Светлая ей память. Всегда буду помнить ее с любовью и благодарностью», — говорится в телеграме с соболезнованиями.

Мария Аронова на прощании с народной артисткой РФ Верой Алентовой в Московском драматическом театре имени Пушкина
Мария Аронова на прощании с народной артисткой РФ Верой Алентовой в Московском драматическом театре имени ПушкинаИсточник: Агентство городских новостей «Москва»
Александра Урсуляк на прощании с народной артисткой РФ Верой Алентовой
Александра Урсуляк на прощании с народной артисткой РФ Верой АлентовойИсточник: Агентство городских новостей «Москва»

Актриса Александра Урсуляк заметила, что Алентову любила вся страна. «Она прожила очень насыщенную жизнь и оставила после себя замечательные роли. Ее любила вся страна. У Веры Валентиновны, — говорит Урсуляк, — прекрасные дети и внуки, фантастический муж, который невероятно ее любил. Она посвятила 60 лет своей жизни Театру Пушкина, оставаясь верной ему до самого конца. Мне кажется, что сегодня мы должны отпустить ее с легким сердцем. Я счастлива, что проработала 22 года бок о бок с этой замечательной артисткой, с замечательным человеком».

«Высочайший профессионализм, преданность искусству, интеллигентность»

Юлия Меньшова с дочерью Таисией на прощании с народной артисткой РФ Верой Алентовой
Юлия Меньшова с дочерью Таисией на прощании с народной артисткой РФ Верой АлентовойИсточник: Агентство городских новостей «Москва»

Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что Алентова оставила большой след в душе зрителей, а образ ее героини из фильма «Москва слезам не верит» стал культовым. Телеграмму мэра зачитал на панихиде по актрисе художественный руководитель театра имени А. С. Пушкина заслуженный артист РФ Евгений Писарев.

«Не стало Веры Валентиновны Алентовой, всенародно любимой актрисы, оставившей большой след в душе зрителей и отечественной культуре, талантливой, очаровательной, неподражаемой. Вера Валентиновна блистательно сыграла десятки ролей, вошедших в золотой фонд отечественного театра и кино. Благодаря созданному ею образу героини фильма “Москва слезам не верит” — он стал культовым для нескольких поколений, — высочайший профессионализм, преданность искусству, интеллигентность, чуткость снискали Вере Валентиновне глубокое уважение в нашем обществе», — отметил Собянин.

Юлия Меньшова с детьми Таисией и Андреем на прощании с народной артисткой РФ Верой Алентовой
Юлия Меньшова с детьми Таисией и Андреем на прощании с народной артисткой РФ Верой АлентовойИсточник: Агентство городских новостей «Москва»

Заключительное слово сказала дочь народной артистки Юлия Меньшова.

«Я от лица нашей семьи хочу сказать огромное спасибо Театру Пушкина, которому мама служила в течение 60 лет. Последние годы театром руководит Женя Писарев, который вел церемонию. Я бесконечно благодарна театру и лично тебе, Женя, за то невероятное уважение, с которым вы относитесь к людям опытным, взрослым. Это бывает очень редко. Спасибо», — произнесла она.

Юлия Меньшова и Игорь Гордин с дочерью Таисией
Юлия Меньшова и Игорь Гордин с дочерью ТаисиейИсточник: Агентство городских новостей «Москва»

Гражданская панихида длилась свыше двух запланированных часов, длина очереди, выстроившейся от входа в театр, преодолела отметку в 15 м. По завершении церемонии гроб вынесли из здания Театра Пушкина под громкие аплодисменты. Алентову похоронят 29 декабря, на Новодевичьем кладбище — рядом с мужем, народным артистом РСФСР Владимиром Меньшовым.