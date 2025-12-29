«Боженька услышал»: Мария Аронова рассказала о последнем желании Веры Алентовой

Актриса Мария Аронова посетила церемонию прощания с народной артисткой Верой Алентовой, с которой многие годы делила сцену в Театре имени Пушкина. Они вместе служили в одном коллективе и участвовали в знаковых постановках.
«Великая женщина, человек, который показывал, как должна работать актриса. Правильно воспитанная, правильно относящаяся к своему делу. Царство ей небесное! Она так хотела не мучиться, вот Боженька, наверное, услышал. А для нас это, конечно, катастрофично», — передает слова артистки Life.ru.
Напомним, народная артистка России Вера Алентова скоропостижно скончалась 25 декабря в возрасте 83 лет. В день прощания с актером Анатолием Лобоцким в Театре Маяковского ей стало плохо, спасти ее не смогли. Местом последнего упокоения актрисы станет Новодевичье кладбище, где похоронен ее муж Владимир Меньшов. Участок находится в окружении могил таких мастеров культуры, как Александр Ширвиндт, Василий Лановой, Инна Чурикова и Глеб Панфилов.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин направил венок на прощание с Алентовой.