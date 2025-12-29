Очереди из желающих проститься с Алентовой не уменьшаются

Церемония прощания с актрисой началась в 11.00 в Театре имени Пушкина. Сотни людей с самого утра приходят к зданию театра и выстраиваются в очереди перед входом. Люди несут цветы, прощаются с великой артисткой, многие не сдерживают слез. Прощание должно было завершиться в 13.00, однако количество желающих проститься с Алентовой не уменьшается.