Очереди из желающих проститься с Алентовой не уменьшаются

Очереди из желающих проститься с Алентовой не уменьшаются спустя почти 2 часа
Афиши у Театра имени Пушкина, где проходит прощание с народной артисткой РФ Верой Алентовой
Афиши у Театра имени Пушкина, где проходит прощание с народной артисткой РФ Верой АлентовойИсточник: Агентство городских новостей «Москва»

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Очереди из желающих проститься с народной артисткой РФ Верой Алентовой не уменьшаются спустя почти два часа с начала церемонии, передает корреспондент РИА Новости.

Церемония прощания с актрисой началась в 11.00 в Театре имени Пушкина. Сотни людей с самого утра приходят к зданию театра и выстраиваются в очереди перед входом. Люди несут цветы, прощаются с великой артисткой, многие не сдерживают слез. Прощание должно было завершиться в 13.00, однако количество желающих проститься с Алентовой не уменьшается.

После церемонии Алентову похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с мужем — режиссером Владимиром Меньшовым.

Алентова скончалась 25 декабря, ей было 83 года. Утром ей стало плохо в театре имени Владимира Маяковского, где проходило прощание с народным артистом РФ Анатолием Лобоцким. Ее оперативно госпитализировали, но, к сожалению, не спасли.

Алентова родилась 21 февраля 1942 года в городе Котлас Архангельской области. В 1965 году она окончила Школу-студию МХАТ, затем ее приняли в труппу Театра имени Пушкина. С 2009 года она руководила актерско-режиссерской мастерской во ВГИКе.

Актриса наиболее известна по главной роли в фильме «Москва слезам не верит» (1979). Она также снялась в таких кинокартинах, как «Завтра была война» (1987), «Ширли-мырли» (1995), «Зависть богов» (2000), «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…» (2004), «Дорога без конца» (2014) и других.

В 1992 году Алентова получила звание народной артистки России.