«Это нормально, что люди уходят»: Алентова шесть лет назад высказалась о смерти

Вера Алентова умерла 25 декабря 2025 года. После новостей о смерти советской актрисы в сети появилось много отрывков из ее интервью, в которых она размышляла о жизни, творчестве, семье, а также о смерти.
В 2019 году Вера Валентиновна стала героиней одного из выпусков программы «Судьба человека». В беседе с ведущим Борисом Корчевниковым она поразмышляла на тему ухода из жизни.
«Вы знаете, это нормально, что люди уходят. Это горько. Сейчас уходит целое поколение людей, вот сейчас Юрский последний. Это просто очень горько. Но это тот период, когда ты понимаешь, что с 70 до 80, ну и чуть подальше — это в общем-то время ухода. Это печально, но это так. И к этому надо относиться философски», — говорила Алентова.
Напомним, Вера Валентиновна 25 декабря пришла на прощение с коллегой Анатолием Лобоцким. Артистке стало плохо, и из здания Театра имени Маяковского ее вынесли на носилках. По сообщениям СМИ, у актрисы произошла клиническая смерть.
Врачам не удалось ее спасти. Отмечается, что в последние месяцы у актрисы были проблемы с сердцем. По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Вере Алентовой было 83 года.
Прощание с актрисой прошло 29 декабря в Театре имени Пушкина, в котором она прослужила около 60 лет. Веру Валентиновну похоронили на Новодевичьем кладбище рядом с мужем Владимиром Меньшовым, которого не стало летом 2021 года.
